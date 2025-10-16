VaiOnline
Sanluri.
17 ottobre 2025 alle 00:28

Liste d’attesa, sperimentazione Asl 

Il metodo usato dall’Azienda sanitaria sarà esportato a tutta la Regione 

Liste d’attesa troppe lunghe, c’è un piano per accorciarle. La Regione ha scelto la Asl del Medio Campidano per sperimentare una modalità di gestione delle prenotazioni, un meccanismo di garanzia detto “salta code” per migliorare l’accesso ai servizi sanitari, ottimizzare la gestione delle agende e diminuire i tempi di attesa. «Un sistema - dice l’assessore Armando Bartolazzi - che sarà allargato all’intera Regione».

Il progetto

Perché proprio il Medio Campidano? A spiegarlo è il consigliere regionale del territorio, Emanuele Matta: «Col nuovo commissariamento della Asl, è emersa la necessità di abbattere le liste d’attesa degli invalidi civili. Le iniziative messe in campo hanno dato risultati oltre ogni aspettativa, basti pensare che a dicembre dello scorso anno i tempi di attesa contavano 556 giorni, a ottobre sono scesi a 28. Da qui l’idea di prendere la nostra Asl come modello per governare le liste di attesa in generale. C’è tanto ancora da fare, ma questo successo fa sperare».

Il programma prevede una collaborazione attiva dei cittadini non solo per migliorare la gestione delle prenotazioni ma anche per le disdette visto che in tanti non si presentano all’appuntamento. Ora gli utenti riceveranno un sms al quale potranno rispondere dando conferma o disdetta, anche con una telefonata al numero 070/4677496, attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Una risposta tempestiva consente una migliore gestione del servizio. La conferma renderà più efficiente l’agenda e la disdetta consentirà la riprogrammazione a favore di chi è in lista d’attesa. In fase di riorganizzazione i malati saranno facilitati nelle cure necessarie.

Gli invalidi

«L’annoso problema delle commissioni d’invalidità civile – ricorda il commissario della Asl, Maria Francesca Ibba – ha trovato soluzione col nuovo progetto di recupero del pregresso. Negli archivi Inps giacevano oltre 10.500 pratiche inevase. Con la formazione di 7 nuove commissioni e l’acquisizione di nuove figure specialistiche siamo a buon punto». In poco più di due mesi sono state risolte 2.940 pratiche, altre 5.760 risultano convocate entro dicembre. I tempi di attesa per pratiche oncologiche sono al massimo di 6 giorni, mentre quelli dei minori sono state risolte, gli alunni, dopo anni di disagi dei genitori sono tornati a scuola col certificato. Soddisfatto il sindaco di Sanluri e consigliere regionale, Alberto Urpi, che tanto si è impegnato per questa problematica: «Quando lavoriamo per risolvere problemi importanti, come quelli della salute, abbiamo fatto il nostro dovere».

