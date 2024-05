Liste d’attesa senza fine? L’Asl paga la visita privata 

Si chiamano “percorsi di tutela”, e dovrebbero consentire di attenuare il problema delle attese infinite per ottenere visite o esami specialistici. O meglio, qualora i tempi della sanità pubblica superino quelli stabiliti dalle classi di priorità, il cittadino potrà accedere alla prestazione in intramoenia o del privato accreditato a costo di ticket o ottenere un rimborso. Dopo vent'anni circa dalla legge nazionale che lo ha messo nero su bianco - decreto legislativo 124 del 1998 - arriva la delibera dell’Asl di Cagliari, che sembra adeguarsi alle disposizioni superiori. Almeno per le prime visite specialistiche o diagnostiche.

La delibera

“Adozione di un percorso di tutela di accesso alternativo alle prestazioni specialistiche del cittadino”, si legge nel documento in questione. Che certifica un diritto sconosciuto a tanti. «La direzione generale di questa Asl – recita la premessa – da qualche mese è destinataria di numerose richieste di erogazione di prestazioni in intramoenia, senza oneri aggiuntivi, o di rimborso da parte di utenti ai quali, in occasione di prenotazione tramite Cup, non è stato garantito il rispetto del tempo massimo» secondo la classe di priorità assegnata. «Un fenomeno che tra ritardi accumulati durante il Covid, pensionamenti e blocco assunzioni ha assunto un carattere rilevante, tale da richiedere una gestione dedicata», sottolinea Marcello Tidore, direttore generale dell'Asl di Cagliari. Il principio è che i cittadini residenti nel territorio, provvisti di richiesta per prima visita specialistica o diagnostica a cui l'azienda non riesce a dare risposta nei tempi dovuti, potranno ricevere la prestazione anche da privati accreditati ottenendo un rimborso.

Anticipi e rimborsi

Al paziente che chiama il Cup sarà proposto un appuntamento in regime di intramoenia, senza oneri aggiuntivi, se non il pagamento del ticket, se dovuto. Se i dipendenti del pubblico non avessero disponibilità, l'utente - residente nel territorio dell’Asl 8 - potrà rivolgersi a una struttura privata accreditata e poi chiedere il rimborso dei «costi sostenuti nei limiti della tariffa media delle prestazioni rese dai professionisti aziendali in regime di intramoenia». Nel caso di prestazioni erogate da personale di altre Asl, sarà riconosciuta «la tariffa regionale aumentata della percentuale media ricavata sulla base del costo medio». In caso di prenotazionetramite Cup web, l'utente dovrà stampare la ricevuta della prenotazione con la prima data utile proposta, contattare il numero dedicato alla libera professione (070-4677970) e prenotare l'esame in intramoenia, specificando che non ha trovato una data entro i termini fissati dal proprio medico. Entro un giorno dovrà trasmettere la stampa ad apposita mail. In caso di privato accreditato dovrà anticipare del costo della prestazione e chiedere il rimborso.

I dubbi

«Parliamo di una delibera che arriva dopo oltre vent'anni di mancato adeguamento alla normativa nazionale e di palesi violazioni dei diritti dei pazienti sardi alle prese con attese anche di due anni per ottenere esami diagnostici», sottolinea Mauro Carta, presidente regionale delle Acli: «Noi abbiamo da tempo attivato appositi sportelli dove informiamo i cittadini del loro diritto a pagare solo il ticket o a ottenere i rimborsi previsti secondo quanto previsto dalla legge. Un diritto che non può essere circoscritto a una singola Asl ma dovrebbe essere esteso a tutto il territorio regionale».

