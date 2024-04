Liste d’attesa, piano per l’abbattimento 

Dagli attuali duecento giorni circa di attesa - quando va bene -, ai quindici previsti dalla legge.

Dopo mezzo anno di proteste e drammatiche testimonianze di malati, politici e associazioni varie, dalla Asl sembrano intenzionati a recuperare l’arretrato e a dare una sforbiciata sostanziosa alle file infinite di invalidi e portatori di handicap alle prese con commissioni mediche più lente dell’evolversi delle patologie, e con un iter burocratico incapace di dare le riposte dovute in tempi rapidi.

Si riparte con un Piano apposito, messo nero su bianco nella delibera a firma del direttore generale Marcello Tidore, e una dettagliata strategia per rimettere in moto un meccanismo troppo lento.

La strategia

L’obiettivo dell’Azienda sanitaria locale è chiaro: “Ridurre i tempi medi d’attesa tra la presentazione della domanda e la visita di prima istanza, attualmente di 180 giorni per i pazienti oncologici e 210 per i non oncologici, riportando i tempi d’attesa a quanto previsto dalla normativa di legge (15 giorni per gli utenti oncologici e 45 giorni per gli utenti non oncologici)”, si legge nel documento. Nello stesso si riportano anche i dati delle domande ferme: oltre 15mila quelle presentate da pazienti non oncologici (15.264), e 2mila 736 quelle di persone affette da forme tumorali. Per un totale di 18mila pratiche da evadere, sulla base dei dati proiettati al primo aprile. Si aggiungono le 2mila e trecento domande arrivate negli uffici per ogni mese del 2023, che portano il numero a raggiungere quota 38mila e 700 visite che le commissioni mediche dovranno esaminare entro fine anno.

I passi

Le tappe per rientrare nei termini previsti dalla legge sono chiarissimi. Secondo quanto riportato negli allegati della delibera il Piano punta a l’incremento della produttività media delle commissioni mediche fino 4.056 accertamenti mensili: organizzazione che consentirebbe di evadere contestualmente le domande arretrate e quelle correnti entro l’ultimo giorno di dicembre. Con una riduzione delle sedute a partire dal mese successivo (gennaio 2025) a 2.300 accertamenti al mese. Nove mesi di durata, che dovrebbero consentire abbattere l’arretrato delle domande di utenti alle prese con forme oncologiche entro il 31 maggio, grazie alla priorità prevista per legge.

Le reazioni

Un passo atteso da associazioni e sindacati, che nel corso del tempo hanno più volte denunciato la situazione insostenibile. «Ovviamente c’è grande soddisfazione per questo piano di smaltimento, ma occorre che veda la sua pronta realizzazione entro poche settimane e che sia esteso a tutte le Asl», commenta Fabrizio Rodin, presidente regionale dell'Anmic, da sempre in prima linea sul tema. «È fondamentale recuperare l'arretrato creato dopo la delibera regionale dello scorso agosto, che ha portato migliaia di persone a non poter accedere alle agevolazioni dovute e al riconoscimento dello stato di handicap in situazioni di gravità». Interviene anche Alberto Farina, segretario nazionale della Cisl pensionati: «Speriamo che questo Piano si faccia davvero, è impensabile aspettare anche due anni per essere sottoposti a visita. L'auspicio è che si proceda con l'abbattimento anche nelle altre Asl».

