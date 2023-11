Liste d’attesa, paga la salute 

Bisogna aspettare una media di 164 giorni per una visita cardiologica con priorità tra i 30 e i 60 giorni, 257 per un esame complessivo della vista e 280 per una visita endocrinologica. Altre specialità se la passano un po’ meglio, ma i numeri non sono confortanti e spingono sempre di più l’utenza verso il privato. L’unico modo di sfuggire a liste d’attesa troppo lunghe. Intanto la Regione prova ad accorciarle con un gruzzoletto di oltre 7 milioni da dividere nelle varie Asl. Infatti, i vertici aziendali oggi hanno incontrato l’assessore Carlo Doria proprio in merito a un progetto di abbattimento delle liste d’attesa che dovrebbe essere attivo dai primi di dicembre, almeno per le prestazioni con tempi più lunghi dando priorità a chi è già prenotato e successivamente aprendo le agende.

Volontari

Ovviamente, sarà discrezione dello specialista, su base volontaria, mettere a disposizione delle ore in prestazione aggiuntiva per smaltire un po’ di arretrato, e non è detto che siano tutti disponibili. A far crescere i giorni di attesa per prendersi cura della propria salute, il centro unico di prenotazione che porta in Ogliastra molti utenti anche non del territorio e la carenza di camici bianchi soprattutto in alcune specialità, come l'oculistica o la cardiologia.

Le reazioni

Il primo cittadino di Lanusei, Davide Burchi, osserva: «È lo specchio di un sistema non performante che deve essere implementato con maggiori investimenti e maggiore sollecitazioni ai professionisti. Questi dati fanno preoccupare e bisogna operare per porre rimedio con maggiori investimenti in progetti e professionisti. Significa essere condannati a una visita dal privato. In un anno di tempo la situazione può nettamente peggiorare».

Il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, alla guida del comitato di distretto socio sanitario auspica che i fondi messi a disposizione vengano ben spesi: «Occorre approfittare del recente stanziamento di 7 milioni della RAS per migliorare le tempistiche. In particolar modo nelle discipline con patologie tempo dipendenti. Si tratta di un argomento già discusso all’interno del comitato di distretto che alla luce di questi dati verrà nuovamente convocato entro la settimana prossima». Anche i sindacati lanciano l’allarme. Aurelia Orecchioni, segretaria territoriale della Uil fpl, è netta: «Pagano gli utenti sia in termini di tempo che di denaro in quanto costretti a rivolgersi alle strutture private. Forse si sta sbagliando qualcosa anche sull'organizzazione dell'abbattimento liste? Chiederemo un'attenta verifica. Inoltre, facciamo presente che molti medici e infermieri non partecipano ai progetti di abbattimento delle liste d’attesa perché vengono pagati in ritardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA