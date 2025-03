Liste d’attesa nelle Asl, record di 885 giorni «Queste non sono cure»  

La sanità sarda non sta bene. Comunque la si guardi. Nemmeno la classifica per Asl sulle liste d’attesa è incoraggiante. All’Arnas Brotzu di Cagliari si devono aspettare 885 per una risonanza alla colonna. È il peggior dato dell’Isola.

La cornice

La mappa territoriale si ricava dalle tabelle pubblicate su “Sardegna salute”, il portale della Regione. La rilevazione è stata fatta tra il 20 e il 24 gennaio 2025 ed è la più aggiornata. Intanto l’allarme cresce tra le associazioni dei pazienti: «Così non si può andare avanti, di mezzo c’è la vita delle persone», sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente di “Socialismo Diritti Riforme odv”. Non solo: il quadro reale rischia di essere ancora più drammatico rispetto a quello che emerge dai numeri ufficiali: «Ci risulta, guardando le griglie online, che non tutti i tempi d’attesa siano stati comunicati». Le prestazioni sotto la lente sono in tutto 64.

Asl del Nord

A Sassari è la prima visita endocrinologica ad accompagnare il primo negativo con 285 giorni d’attesa. L’Azienda ha comunicato in totale i dati di 37 prestazioni (57,8%). Sopra i sei mesi d’attesa c’è anche la spirometria globale con 248 giorni. Sempre a Sassari, ma all’Aou, servono 288 giorni prima di poter fare un ecocolordoppler cardiaco. Ancora: 280 giorni per una risonanza magnetica alla colonna. Dalla sanità ospedaliero-universitaria, a Sardegna Salute sono arrivati 24 report su 64 (37,5%). A Olbia bisogna pazientare 328 giorni per una esofagogastroduodenoscopia. Nella colonna riservata alla Asl della Gallura risultano i dati di 29 prestazioni su 64 (45,3%). Da segnalare anche i 290 giorni per la prima visita urologica.

Asl del Centro

A Nuoro il buco nero fa il paio con la colonscopia: 685 giorni per ottenere un appuntamento. Nella lista nera anche i 579 giorni per una risonanza magnetica del cervello e del troncoencefalico. I dati comunicati sono 43 su 64 (67,18%). In Ogliastra il dato peggiore riguarda la risonanza magnetica all’addome inferiore e allo scavo pelvico: 595 giorni di attesa. Ma per lo stesso esame al cervello se ne aspettano 500. In totale sulla Asl di Lanusei-Tortolì si conoscono i tempi di 38 prestazioni ((59,3%). A Oristano è l’esofagogastroduodenoscopia con biopsia a dare i maggiori problemi: 326 giorni d’attesa. Ci sono poi i 292 per una mammografia monolaterale. I report trasmessi sono in tutto 37 (57,8%).

Sud Sardegna

Nel Medio Campidano si devono aspettare 595 giorni per una colonscopia. Nella lista nera anche la sigmoidoscopia con 527 giorni. La Asl ha comunicato i tempi d’attesa di 37 prestazioni (57,8%). Ecco poi il Sulcis: per una esofagogastroduodenoscopia l’appuntamento si ottiene dopo 385 giorni, per una prima visita gastroenterologica l’attesa è di un anno esatto. Ne servono invece 275 per una mammografia bilaterale. I dati comunicati sono 38 (59,3%).

Cagliari

La Asl 8 è l’azienda che ha trasmesso il maggior numero di report: 54 su 64 (84,3%). Il record negativo è dato dai 696 giorni per una risonanza alla colonna. Ci sono anche i 454 per lo stesso esame al cervello e al tronco encefalico. Che all’Arnas Brotzu diventano 885 sempre per una risonanza alla colonna. Nel più grande ospedale dell’Isola si registrano anche le altre due peggiori attese: 868 per un’identica prestazione al cervello (insieme al tronco encefalico) e 785 per la risonanza all’addome inferiore. L’Arnas Brotzu ha comunicato 23 dati su 64 (35,9%). Infine l'Aou di Cagliari: 296 giorni di attesa per un ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici. I dati sul portale Sardegna salute sono 29 su 64 (45,3%).

L’organizzazione

Caligaris sottolinea: «L’assenza di dati certi sulle liste d’attesa crea particolare preoccupazione tra le cittadine e i cittadini, soprattutto per quanti hanno patologie che mettono a rischio la propria vita. Di sicuro, in presenza di numeri solo parziali è davvero difficile affrontare il percorso degli accertamenti e delle cure, perché mancano totalmente le certezze sui tempi dell’assistenza».

