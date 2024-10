Liste d’attesa infinite: una terapia d’urto da 13 milioni di euro 

Una "terapia d’urto” da 13 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa. L’ha deliberata la Giunta regionale, che ha ripartito le risorse per aziende sanitarie e per prestazioni, chiedendo anche di programmare due monitoraggi straordinari, a novembre e a dicembre, per capire se la misura produrrà effetti concreti per i cittadini.

Nei giorni scorsi la Corte dei conti ha certificato che i fondi messi in campo dalla precedente amministrazione per ridurre i tempi infiniti per i controlli e le cure dei pazienti sardi non sono stati spesi – «gli 8 milioni stanziati sono rimasti quasi interamente inutilizzati» – e il rischio è che le difficoltà che si incontrano a ogni giro, non si oltrepasseranno neppure stavolta.

I problemi

«Il primo problema è quello degli organici: il personale in generale è così esiguo che anche le turnazioni ordinarie sono coperte a malapena, insomma, si deve ricorrere alle prestazioni aggiuntive non per l’abbattimento delle liste d’attesa, ma per la chiusura dei turni normali. Il personale è allo stremo, non ce la fa proprio, sia per stanchezza, sia tecnicamente, per l’impossibilità di rispettare il periodo di riposo previsto dalla legge», avverte il dottor Gianluigi Luridiana, responsabile nazionale Acoi per i rapporti con le istituzioni e chirurgo senologo al Businco. «L’altro problema è burocratico: le procedure per attivare le prestazioni aggiuntive sono lunghe e farraginose, ci vogliono mesi per concluderle, bisogna snellire gli iter».

Cifre e priorità

Il provvedimento approvato ieri attribuisce 7.616.000 euro alle strutture pubbliche (il 10%, cioè 761.600, è destinato alle colonscopie, per le quali oggi le date degli appuntamenti possono superare anche i due anni). La cifra complessiva è così suddivisa: 959.983 euro alla Asl 1; 687.045 alla Asl 2; 719.667 alla Asl 3; 254.812 alla Asl 4; 623.454 alla Asl 5; 304.092 alla Asl 6; 501.860 alla Asl 7; 1.765.394 alla Asl 8; 698.189 all’Arnas Brotzu; 725.312 all’Aou di Sassari; 376.187 all’Aou di Cagliari.

Ciascuna Azienda «è tenuta ad ad aggiornare entro 15 giorni il proprio programma per il recupero», tendendo conto di una serie di priorità: le prestazioni specialistiche ambulatoriali oggetto dei monitoraggi, le prestazioni di diagnostica per immagini con particolare attenzione a risonanze magnetiche, mammografie e Tac, alle prestazioni di cardiologia, gastroenterologia, oculistica e otorinolaringoiatria; e, riguardo ai ricoveri ospedalieri, by pass aortocoronarico; endoartierectomia carotidea; coronarografia, angioplastica coronaria, colicistectomia laparoscopica, biopsia percutanea del fegato, emorroidectomia, riparazione ernia inguinale.

Altri 5.440.000 euro – metà per la specialistica ambulatoriale e metà per i ricoveri – sono destinati invece ai privati accreditati.

L’assessore

Sottolinea l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «È un provvedimento straordinario, per un periodo specifico e finalizzato al recupero sostanziale delle liste d’attesa. Lo stanziamento stabilisce un’ulteriore attribuzione di risorse oltre a quelle già presenti nell'ultimo assestamento di bilancio proprio sul tema specifico del contenimento delle liste d’attesa. Il nostro obiettivo è quello di offrire alla popolazione risposte efficaci in tempi brevi, andando ad incidere nei settori dove le criticità si sono accumulate maggiormente e monitorando i risultati nel tempo, in modo da poter effettuare, se del caso, gli opportuni correttivi».

Le condizioni di lavoro

Commenta Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale e componente della commissione Sanità: «L’intervento sulle liste d’attesa va bene, ma perché funzioni non può essere solo finanziario. Anche perché il rischio sarebbe di rivedere il blocco della spesa visto durante la gestione Solinas. Perché lo stanziamento sia efficace occorre ripristinare condizioni di lavoro ottimale nei reparti rendendo possibile per gli specialisti del Servizio sanitario regionale aderire ai progetti. Oggi questo è il primo ostacolo allo sblocco delle liste, insieme alla necessità di adeguare il contingente infermieristico».

I privati accreditati

E per quanto riguarda il privato convenzionato, Agus aggiunge: «Occorre mettere in parallelo l’investimento con gli oltre 80 milioni all’anno di mobilità in uscita. In alcuni casi si verifica un’assurdità: per la stessa prestazione la Regione paga un prezzo molto più alto alle strutture (spesso private) di altre regioni rispetto a quello che sarebbe dovuto alle strutture sarde. Spese a cui si aggiungono i costi di viaggio e per gli accompagnatori, anch’esse a carico della Regione. A titolo d’esempio: per un intervento di mastectomia la Regione rimborsa 5.685 euro in Veneto, 6.000 alle strutture della Lombardia, 6.100 in Friuli, e 4.390 in Sardegna. Ora che la Corte costituzionale ha chiarito la nostra possibilità di azione serve un intervento di revisione delle tariffe per fronteggiare la mobilità in uscita».

