Liste d’attesa infinite, incentivi ai medici per ridurre i tempi 

Ci riprova, la Regione, a riproporre (anche) le “prestazioni aggiuntive” dei medici per abbattere le liste d’attesa. Fino a oggi, una remunerazione evidentemente con scarso appeal, pagamenti irregolari e sempre in ritardo, oltre al carico di lavoro ordinario già troppo pesante, hanno scoraggiato la partecipazione dei professionisti. Adesso, con una delibera adottata dalla Giunta nei giorni scorsi, il compenso per chi aderisce ai progetti aziendali di smaltimento dei lunghi tempi per le visite specialistiche sale a 100 euro all’ora. Magari qualcosa si muoverà, ma i sindacati sono critici: «È soltanto un goccia nel mare».

Il monitoraggio

I dati sono certificati dal monitoraggio trimestrale della Direzione generale della sanità. L’ultimo, per fare qualche esempio, riporta – per le prestazioni differibili, cioè quelle che dovrebbero essere garantite al cittadino entro trenta giorni – una media regionale di 112 giorni per un controllo cardiologico, di 144 giorni per uno endocrinologico, di 190 giorni per uno gastroenterologico, di 137 giorni per uno dermatologico.

A ottobre scorso, l’assessore Armando Bartolazzi ha stanziato 13milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, «un provvedimento straordinario – aveva spiegato – con l’obiettivo di offrire alla popolazione risposte efficaci, incidendo nei settori dove le criticità si sono accumulate maggiormente».

In questo provvedimento – annunciava – «previsti anche incentivi per i medici, con un aumento del compenso orario fino a 100 euro per gli specialisti ambulatoriali che aderiranno ai progetti aziendali per il recupero delle liste d'attesa».

L’accordo

Dunque, il 20 novembre, si è svolta una seduta contrattuale per modificare un precedente accordo integrativo del 7 settembre 2023 (che prevedeva 80 euro all'ora) e il 18 dicembre scorso ecco la delibera dei 100 euro. Purtroppo, gli accordi precedenti sono stati fallimentari, e si è riusciti a spendere solo un milione di euro su 8 milioni disponibili. «Ora, secondo la parte pubblica, l'incremento è stato suggerito dalla Corte dei Conti, che ha ritenuto le quote precedenti non attrattive per gli specialisti ambulatoriali e il personale infermieristico», sottolinea il segretario Uil Fpl Mario Canu. «Tuttavia, l'aumento non sarà un incentivo valido se non accompagnato da pagamenti regolari e meno burocrazia, associati a una migliore organizzazione del servizio. È necessario lasciare maggiore elasticità alla possibilità di differenziare le prestazioni erogate, dando possibilità di presenza degli specialisti ambulatoriali nella programmazione. A tutt’oggi, chi dirige i poliambulatori è scelto tra specialisti di igiene, qualche amministrativo, qualche veterinario e così via, senza una direzione partecipata da parte di chi ci lavora».

Le proposte

Prosegue Canu: «È necessario: lo svecchiamento della strumentazione e l’acquisto di nuovi strumenti per adeguare ai tempi moderni l'offerta e la qualità delle prestazioni; aprire le prenotazioni a quelle prestazioni ambulatoriali che abitualmente vengono disincentivate nei poliambulatori a costo di richiederle ad altre Asl, quali agobiopsie, biopsie, prestazioni che darebbero la possibilità di ridurre i tempi di guarigione ma viste con sospetto da chi dirige il Cup e i poliambulatori; aumentare stabilmente le ore degli specialisti ambulatoriali; incrementare il numero di medici laureati e specializzati, basandosi sul fabbisogno reale e non su stime obsolete; creare le strutture per la presa in carico globale dei pazienti, come Uccp, Aft e Case della Salute, che oggi esistono solo sulla carta. Inoltre, il Cup (Centro Unico di Prenotazione) non riesce a rispondere adeguatamente alla domanda di salute, a causa di una cattiva organizzazione e programmazione. In sintesi, senza un adeguato numero di medici e una migliore organizzazione, i progetti attuali sono solo una goccia nel mare delle liste di attesa». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA