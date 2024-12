Liste d’attesa infinite: già stanziati 13 milioni ma i risultati non ci sono 

La colonscopia è ancora una volta una delle prestazioni meno garantite dal sistema sanitario. In media bisogna attendere tredici mesi, secondo gli ultimi dati del monitoraggio regionale, con punte di 536 giorni nella Asl di Cagliari (anche se è nel capoluogo, in particolare al Santissima Trinità, che confluiscono la stragrande maggioranza dei pazienti dell’Isola, dunque il carico di lavoro è spesso insostenibile).

Il monitoraggio

Nel complesso le rilevazioni della settimana tra i 7 e l’11 ottobre non danno un quadro diverso dal solito: per fare una visita specialistica o un esame in tempi ragionevoli, i cittadini devono sperare in un miracolo. Per una risonanza magnetica dell’addome bisogna aspettare 427 giorni, del cervello 306, al Brotzu 509 giorni; per una prima visita gastroenterologica 190 giorni, 347 nella Asl del Sulcis; per una prima visita cardiologica poco meno di 4 mesi.

Le misure

Al momento le misure adottate dalla Regione non stanno dando risultati. Per dire, i primi di ottobre su proposta dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, è stata adottata una delibera che ha destinato oltre 13 milioni di euro per il recupero delle liste d’attesa: 7.616.000 euro per le strutture pubbliche, di cui il 10% (761.600) alle colonscopie, il 90% dando priorità a prestazioni di monitoraggio, diagnostica per immagini (RM, mammografie, TC), cardiologia, gastroenterologia, oculistica e otorinolaringoiatria e ricoveri per chirurgia, ortopedia e urologia. Ancora: 5.440.00 euro sono stati assegnati all'Ares per l'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate: il 50% per prestazioni ambulatoriali e il 50% per prestazioni ospedaliere.

Ebbene, è ancora tutto soltanto sulla carta. E l’appello delle strutture private convenzionate, che con un incremento del budget annuo assicurerebbero un’importante boccata d’ossigeno, non è stato raccolto.

Così come non si sa quando avrà effetti concreti un’altra misura (che ha fatto discutere per le modalità di gestione) messa nero su bianco dall’assessora al Lavoro Desirè Manca: un bonus economico (in tutto 10 milioni) per le prestazioni sanitarie urgenti destinate alle persone con un Isee inferiore ai 10mila euro o con esenzione per reddito.

I sindacati

I sindacati sono tornati all’attacco. «Ciò che serve in questo momento è intervenire sulle emergenze con misure specifiche, su liste d’attesa e carenza di organici», ha detto il segretario regionale della Cgil Fausto Durante. «La Sardegna non può più aspettare: la salute dei cittadini deve tornare ad essere una priorità assoluta, è necessario agire ora, per costruire insieme un sistema sanitario che risponda realmente ai bisogni dei sardi», ha sottolineato Pier Luigi Ledda, segretario della Cisl.

La vertenza

E sulle liste d’attesa interviene il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «Bisogna risolvere subito la vertenza del personale di Brotzu e Aou, ed evitare l’esplosione di quella, già annunciata dai sindacati, del Nord Sardegna. Con gli hub in agitazione l’attesa per trattamenti e operazioni chirurgiche non potrà che peggiorare. Per cui è necessario ricucire con il mondo dei professionisti della sanità che, attraverso attività aggiuntive, possono recuperare il pregresso. Poi occorre, fin dall’inizio dell’anno, ridiscutere il rapporto con gli erogatori privati convenzionati e aumentare i budget, condizionandoli alle prestazioni dove il pubblico è in maggiore difficoltà, almeno sino alla fine dell’emergenza». (cr. co.)

