Liste d’attesa infinite  e sale chiuse: in marcia per la salute 

Un serpentone di cittadini e rappresentanti delle istituzioni in marcia per una migliore sanità. Nessuna bandiera da sventolare, ma solo la ferma volontà di manifestare pacificamente per un obiettivo comune: potenziare i servizi degli ospedali e del distretto territoriale. Una iniziativa organizzata dal “Comitato spontaneo a difesa della salute ” insieme a “Fiocchi azzurri e fiocchi rosa”, sposata anche dai capigruppo in Consiglio comunale che hanno voluto una seduta dell’assemblea civica al capezzale dell’ospedale Civile, nel cortile della vicina scuola professionale, dove il corteo è arrivato ieri mattina per una assemblea pubblica.

L’elenco delle carenze

Le lunghe liste d’attesa per una visita, la mancanza di medici di base e pediatri, i reparti sguarniti, cardiologia senza il turno notturno, il nuovo ospedale promesso da decenni, sono solo alcune delle carenze denunciate e per le quali «chiediamo un impegno preciso da parte dell’assessore alla Sanità e dei direttori generali di Asl e Aou di Sassari», hanno detto gli organizzatori Luca Pais e Giovanna Passerò, anime della manifestazione partita dal basso e promossa sui social con il passaparola. Il presidente della Commissione Sanità, Christian Mulas, ha fissato una seduta in concomitanza della dimostrazione pubblica, in modo da dare più forza all’iniziativa delle associazioni.

No alle battaglie politiche

«La volontà di migliorare la sanità è un obiettivo comune e la manifestazione di oggi, per questo motivo, è giusta e opportuna, – ha commentato il sindaco Mario Conoci – sappiamo bene quali sono le difficoltà, soprattutto quelle legate alla carenza di medici che non è facile superare. È importante però che la manifestazione non assuma contorni politici e partitici, perché sulla sanità non bisogna fare demagogia ma occorre lavorare tutti insieme». Anche per l’ex primo cittadino di Alghero, Mario Bruno, «occorre un patto tra le forze politiche, a tutti i livelli, per tutelare la sanità. In Regione ci prendono in giro – ha avvertito – mentre qui si litiga se ubicare il nuovo ospedale a Mamuntanas o a La Taulera, passa la scadenza per il piano di fattibilità e si scelgono altri territori. Le sale del Marino sono sempre chiuse e costringono le sei discipline del Civile a fare i turni per poter operare. Pochi anestesisti e ora con a capo un universitario, per scelta calata dall’alto. Medici che vanno in pensione e non vengono sostituiti, liste d’attesa infinite e cittadini che scelgono se curarsi o indebitarsi per andare dal privato». Pure Marco Tedde, già sindaco di Alghero, si rivolge alle forze sociali e politiche di qualsiasi colore: «Il territorio deve alzare la testa e fare massa critica. Se non restiamo uniti non si riuscirà mai a fare la dovuta pressione per ottenere ciò che spetta a questo territorio in tema di sanità. Innanzitutto il nuovo ospedale, poi medici e apparecchiature».

Posti letto

C’erano i consiglieri regionali Gianfranco Ganau, Antonio Piu e Desirè Manca. L’esponente del Movimento 5 Stelle, in particolare, ha attaccato l’esecutivo di Solinas per i posti letto di Lungodegenza a Alghero e Ozieri che non sono mai stati potenziati dopo la chiusura del reparto di Sassari. «Da 59 posti che il nord Sardegna aveva, – ha sottolineato Manca - adesso ne abbiamo solo 17 e non è che i pazienti siano diminuiti». L’ospedale che verrà rimane tuttora una chimera. Dovrebbe incorporare i 250 posti letto dei due presidi esistenti, ma nessuno ormai ci spera più. In ogni caso fino ad allora per tutti è improrogabile riqualificare e difendere con i denti ciò che è rimasto, seppur poco, nel territorio.

