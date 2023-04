«Liste d’attesa infinite? Colpa del Covid» 

Una situazione di grave difficoltà che i vertici dell’Arnas non negano, anche se difendono l’operato del proprio personale medico e non. «Le liste d’attesa in questo momento risentono ancora dei due anni di pandemia – si legge in una nota – trascorsi con il blocco totale delle prestazioni diagnostiche e di screening nonché della carenza di figure specialistiche nei servizi clinici e diagnostici territoriali e dei presidi ospedalieri più periferici per i noti problemi correlati ad un errato turnover della classe medica per mancata programmazione nazionale e regionale che ha origini lontane».

Dati che restituiscono le dimensioni di un’emergenza che incide pesantemente sulla qualità del servizio offerto ai cittadini: per una Tac l’appuntamento è nel 2024; per fare una risonanza magnetica bisogna aspettare almeno 10 mesi; per una mammografia 60 giorni, mentre «quelle con il codice di urgenza, le altre non vengono neppure prese in considerazione», attacca il sindacato.

Le liste d’attesa troppo lunghe? «Colpa dell’effetto Covid e della carenza di medici territoriali».

L’Arnas Brotzu replica così dopo la denuncia dei sindacati – in particolare della Uil-Fpl - sullo stato ormai prossimo alla paralisi delle prenotazioni delle visite specialistiche nell’ospedale più importante dell’Isola.

Post pandemia

Una situazione di grave difficoltà che i vertici dell’Arnas non negano, anche se difendono l’operato del proprio personale medico e non. «Le liste d’attesa in questo momento risentono ancora dei due anni di pandemia – si legge in una nota – trascorsi con il blocco totale delle prestazioni diagnostiche e di screening nonché della carenza di figure specialistiche nei servizi clinici e diagnostici territoriali e dei presidi ospedalieri più periferici per i noti problemi correlati ad un errato turnover della classe medica per mancata programmazione nazionale e regionale che ha origini lontane».

Effetto tappo

L’effetto è quello sotto gli occhi di tutti. «Al momento questo determina che la richiesta di prestazioni superi di gran lunga il numero di quelle che siamo in grado di erogare in una legge della richiesta e dell’offerta che oggi è totalmente stravolta per le ragioni suddette e su cui si sta costantemente lavorando».

Allo stesso tempo l’azienda sanitaria sottolinea che il proprio compito principale, trattare cioè le urgenze provenienti da ogni angolo della Sardegna, non ha subito rallentamenti.

La difesa

«Nonostante la carenza cronica di personale – prosegue infatti la nota – l’Arnas Brotzu continua ad erogare prestazioni di emergenza urgenza senza soluzione di continuità supportando le esigenze di altre aziende sanitarie presenti sul territorio. E come DEA di II livello si occupa di assistenza specialistica nei confronti degli acuti. Il core della sua attività è principalmente dedicato al ricovero per patologie importanti per le quali il Brotzu è centro di riferimento regionale».

Dunque – conclude l’azienda - «l’attività ambulatoriale e di diagnostica per esterni è residuale rispetto alla mission dell’assistenza ad alto livello, in quanto l’organizzazione dell’ospedale privilegia i percorsi di ricovero» anche se «all’interno del servizio sanitario regionale, all’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali concorre per dare risposta al bisogno sanitario della popolazione». Una precisazione che di certo non piacerà ai sindacati.

