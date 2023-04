Liste d’attesa in crescita, allarme strutture private:  «Budget insufficienti» 

Spiega il presidente regionale di Confapi Giorgio Delpiano: «È sostanzialmente una criticità che risale ai tempi del Covid, le aziende sanitarie private convenzionate vedono bloccate la possibilità di erogare prestazioni in convenzione, nonostante siano di supporto alle carenze di capacità da parte delle strutture ospedaliere, a causa dei budget imposti. Questo provoca il collasso del sistema, che rischia così di non poter smaltire tutte le richieste, con le conseguenze della creazione di liste d’attesa spropositate e danni ai pazienti che non possono accedere alle cure necessarie in tempi ragionevoli».

Il grido d’allarme arriva da Confapi Sanità Sardegna, che racchiude le sigle sindacali maggiormente rappresentative delle strutture sanitarie private accreditate (equiparate a quelle pubbliche). Hanno scritto all’assessore alla Sanità e si rivolgono anche a tutti i direttori e responsabili amministrativi: «Da diverso tempo siamo costretti a ridurre le prestazioni in convenzione per insufficiente assegnazione del budget rispetto alle reali esigenze dei cittadini. Chiediamo – con la massima urgenza – di emanare una direttiva ad hoc che ci consenta di praticare esami fuori budget, per evitare di dover chiedere ai cittadini di doversi pagare esami, visite e analisi». Ancora, le aziende chiedono «un tavolo permanente per discutere e risolvere le criticità giornaliere della sanità» nell’Isola.

Liste d’attesa infinite nel pubblico, e il privato convenzionato, che dovrebbe contribuire ad abbatterle e dare risposte ai pazienti, non è in grado di far fronte alle richieste, perché le risorse a disposizione sono limitate rispetto all’enorme domanda. Così, il cittadino si trova di fronte a un bivio: pagare di tasca propria oppure rinunciare.

Liste d’attesa infinite nel pubblico, e il privato convenzionato, che dovrebbe contribuire ad abbatterle e dare risposte ai pazienti, non è in grado di far fronte alle richieste, perché le risorse a disposizione sono limitate rispetto all’enorme domanda. Così, il cittadino si trova di fronte a un bivio: pagare di tasca propria oppure rinunciare.

L’appello

Il grido d’allarme arriva da Confapi Sanità Sardegna, che racchiude le sigle sindacali maggiormente rappresentative delle strutture sanitarie private accreditate (equiparate a quelle pubbliche). Hanno scritto all’assessore alla Sanità e si rivolgono anche a tutti i direttori e responsabili amministrativi: «Da diverso tempo siamo costretti a ridurre le prestazioni in convenzione per insufficiente assegnazione del budget rispetto alle reali esigenze dei cittadini. Chiediamo – con la massima urgenza – di emanare una direttiva ad hoc che ci consenta di praticare esami fuori budget, per evitare di dover chiedere ai cittadini di doversi pagare esami, visite e analisi». Ancora, le aziende chiedono «un tavolo permanente per discutere e risolvere le criticità giornaliere della sanità» nell’Isola.

Le criticità

Spiega il presidente regionale di Confapi Giorgio Delpiano: «È sostanzialmente una criticità che risale ai tempi del Covid, le aziende sanitarie private convenzionate vedono bloccate la possibilità di erogare prestazioni in convenzione, nonostante siano di supporto alle carenze di capacità da parte delle strutture ospedaliere, a causa dei budget imposti. Questo provoca il collasso del sistema, che rischia così di non poter smaltire tutte le richieste, con le conseguenze della creazione di liste d’attesa spropositate e danni ai pazienti che non possono accedere alle cure necessarie in tempi ragionevoli».

Prosegue: «Vogliamo portare all’attenzione della Regione questo tema, e confidiamo nella sensibilità dell’assessore Doria per una chiamata in tempi brevi, per poter studiare metodologie condivise e risolvere problematiche che riguardano l’intera popolazione. La salute rappresenta la vera priorità per tutti. Inoltre, vogliamo ricordare che le strutture sanitarie private hanno supportato la sanità pubblica in periodi di gravi difficoltà, e oggi permangono situazioni emergenziali – basta vedere quello che succede nei pronto soccorso. Riteniamo che si possa aprire un tavolo con gli amministratori per risolvere queste criticità, senza aggravi di costi per i cittadini».

I fondi

In Sardegna (come nelle altre regioni) ci sono fondi destinati proprio alla riduzione delle liste d’attesa che non sono stati utilizzati dalle Asl. Secondo i dati forniti di recente dall’assessorato, per il piano di recupero delle prestazioni rimaste inevase durante la pandemia da Covid-19, tra pubblico e privato sono stati spesi circa 7,5 milioni di euro dei 13,6 stanziati. Il piano, secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe a livello nazionale, è esteso per tutto il 2023.

«C’è il massimo impegno», ha detto l’assessore Doria, «per continuare a utilizzare queste risorse fino a quando non sarà recuperata anche l’ultima visita rimasta indietro». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA



© Riproduzione riservata