Liste d’attesa, il sindacato: «Strada giusta ma non basta» 

Per una visita oculistica bisogna aspettare la fine del 2025, per una cardiologica addirittura il 2026. Chi ha bisogno di un endocrinologo, un gastroenterologo, di una visita pneumologica non se la passa certo meglio. In ospedale il progetto per l’abbattimento liste d’attesa è partito a dicembre, e alcune visite sono state già attivate (gastroenterologia, pneumologia, ortopedia, nefrologia). Ma i progetti di abbattimento non sono sufficienti per coprire le richieste, per via dei pochi medici e dei pazienti che si riversano in Ogliastra dalle altre Asl dell’isola. Nel distretto saranno attivate a breve le visite cardiologiche, anche se le ore a disposizione sono poche, quelle oculistiche - di cui si occuperà l’unico oculista presente in Asl e solo ed esclusivamente a Jerzu - pneumologiche, endocrinologiche e urologiche. Per provare a far fronte alle liste d’attesa infinite è stata istituita una commissione centrale ad hoc, ben vista da Aurelia Orecchioni, Uil Fpl: «Bene la commissione per lavorare sulle liste d'attesa, è importante lavorare in fretta e bene, gli utenti non possono attendere diversi mesi per una visita, bene il percorso priorità sui malati oncologici, anche se già esistente, forse va perfezionato o controllato. Ci auguriamo una svolta anche se rimane la mancanza di medici. I medici dove abbiamo più liste d'attesa sono insufficienti e anche i progetti abbattimento non bastano più». (p. cam.)

