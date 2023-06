«Liste d’attesa e reparti azzoppati: il Businco muore»  

«L’emergenza della Radioterapia ha messo a nudo l’incapacità di chi oggi è prestato a gestire la nostra sanità, e ha fatto emergere la punta dell’iceberg dei gravissimi problemi in cui versa l'ospedale Oncologico. Le sale operatorie, la radiologia interventistica e i reparti oncologici ed ematologici sono al collasso». La denuncia arriva dall’Usb Sanità, che ieri ha tenuto un sit-in davanti al Businco, con striscioni che dicevano “Il cancro non va in vacanza”, annunciando la partecipazione al corteo dei Comitati in programma il 24 giugno a Cagliari.

«È chiaro che il governo regionale, allineato a quello nazionale, ha nel suo Dna il sostegno a una sanità interamente privatizzata, lasciando alla parte pubblica un ruolo meramente sussidiario, a qualità decrescente», dice il segretario regionale Gianfranco Angioni. «Abbiamo chiesto la riapertura di reparti soppressi, denunciato la cronica carenza di personale e i tempi indecenti delle liste di attesa. Abbiamo sottolineato che lo smantellamento della sanità territoriale ha fatto emergere la mancata presa incarico dei pazienti affetti da patologie mentali».

Alla manifestazione ieri mattina c’erano anche i consiglieri regionali di Alleanza Rossoverde Daniele Cocco (vicepresidente della commissione Sanità) e Eugenio Lai, che hanno fatto un’interrogazione urgente «sul grave allungamento delle liste d’attesa per gli interventi di tumore al seno» e chiesto spiegazioni «sulle motivazioni che hanno indotto i vertici dell’Azienda ospedaliera Brotzu a trasferire l’attività di chirurgia ricostruttiva mammaria del Businco alla struttura di chirurgia plastica dell’ospedale San Michele, nonostante l’alta specializzazione ed esperienza dell’equipe chirurgica dell’Oncologico». Chiedono inoltre «di conoscere le casistiche operatorie», degli uni e degli altri.

