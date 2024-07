«Liste d’attesa e organici, sanità malata grave» 

È un quadro drammatico quello che descrivono i sindacati di medici e infermieri ai consiglieri regionali della commissione sanità, durante l’audizione che si è tenuta ieri. C’erano i rappresentanti delle sigle più importanti – Cimo, Anaao, Aaroi, Uil Fpl, Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up – e i presidenti degli ordini professionali degli infermieri. In sintesi, «il sistema rischia di affondare».

Le criticità

Contestano l’Ares, che fa concorsi con un solo posto in palio (per reparti dove le carenze sono molto più numerose), e la conseguenza è che nessuno partecipa, perché il vincitore si ritroverebbe con un carico di lavoro insostenibile. Rilanciano l’allarme per le liste d’attesa che, nonostante le risorse messe in campo dalla Regione, non accennano ad accorciarsi e, soprattutto per l’oncologia, continuano le trasferte fuori dall’Isola. Denunciano il blocco di numerosi reparti a causa della mancanza di organico e delle ferie estive del personale, e la chiusura definitiva di molte Ortopedie (ad esempio quella di Nuoro).

Ricordano – e lo fanno ogni giorno anche i comitati e le associazioni di malati – una sanità territoriale che non garantisce le cure essenziali. Spiegano che la medicina di base è in ginocchio, e a fine anno i pazienti senza un punto di riferimento saranno 120mila. La conseguenza è che i Pronto soccorso (già in difficoltà perché l’emergenza-urgenza non è più una specialità ambita dai camici bianchi) sono presi d’assalto, e non reggono l’impatto di popolazione locale e turisti.

Avvertono che tante strutture sono fatiscenti e che l’edilizia sanitaria avrebbe bisogno di uno scatto importante. Chiedono: di evitare riforme “traumatiche”, di intervenire sulle scuole di specializzazione, di risolvere realmente la questione del Microcitemico e del riaccorpamento al Brotzu, di affrontare la questione salariale, perché gli infermieri sardi sono i meno pagati d’Italia. E al Brotzu, l’assenza di Oss sta portando a uno stress enorme, che sfocerà a fine luglio in un altro sciopero degli infermieri.

Gli incontri

Al termine dell’incontro, la presidente della Commissione Carla Fundoni (Pd) ha assicurato il massimo impegno da parte del Consiglio: «Questo è solo il primo di una serie di incontri programmati, servono incentivi motivazionali per chi opera nei presidi sanitari. È nostra intenzione valorizzare i giovani e non farli scappare dalla Sardegna. Agiremo di concerto con la Giunta per cercare di trovare soluzioni. La sanità ha bisogno di fatti. Occorre agire subito e bene».

La Giunta

Intanto ieri durante la riunione di Giunta, su proposta dell'assessore alla sanità e all’assistenza sociale Armando Bartolazzi, è stato confermato anche per il 2024 il programma “Nidi gratis”, previsto con la legge regionale 20/2019, che dispone un contributo economico per le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, per un massimo di 200 euro mensili per ogni figlio, per la durata di 11 mesi. Il bonus è parametrato in base all'Isee, che può arrivare fino a un massimo di 40.000 euro, contribuendo a ridurre l'importo delle rette da pagare.

«L'obiettivo principale del programma – sottolinea l’assessore Bartolazzi - è quello di sostenere le famiglie nell'accesso ai servizi per la prima infanzia, promuovendo il benessere familiare e facilitando la conciliazione tra lavoro e famiglia. L’intervento si propone di raggiungere questo obiettivo attraverso l'abbattimento delle rette per la frequenza in nidi e micronidi, sia pubblici che privati».

