Liste d’attesa e disdette: via al test con sms e telefonate 

Si comincia oggi nel Medio Campidano e – se funzionerà – il servizio sarà esteso a tutta l’Isola. Parte la prima fase del programma regionale per migliorare la gestione delle liste di attesa in Sardegna, con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni sanitarie, ottimizzare le agende e ridurre i tempi di attesa, sperimentando nuove modalità di conferma e disdetta degli appuntamenti per visite specialistiche ed esami.

Gli utenti riceveranno un sms per confermare o annullare l’appuntamento (lo si potrà fare anche telefonando al 070/4677496, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18). Una risposta tempestiva libera slot preziosi: la conferma rende più efficiente l’agenda, mentre la disdetta permette di riprogrammare lo slot per altri pazienti in lista d’attesa.

«Questa sperimentazione è un laboratorio importante per testare una gestione più efficace delle liste d’attesa», commenta l’assessore regionale Armando Bartolazzi.

Il progetto arriva in un contesto delicato: la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha reso noto che nel primo semestre 2025 in Sardegna si sono registrate 125mila disdette, il 30 per cento comunicate il giorno stesso o il giorno prima, e 57.800 cittadini non si sono presentati. Circa 100mila visite non possono così essere riprogrammate, con un impatto significativo sulla salute dei cittadini.

Sulla pagina dedicata del sito della Regione, gli utenti potranno seguire l’evoluzione della sperimentazione e le indicazioni per la gestione degli appuntamenti. (m. n.)

