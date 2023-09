Liste d’attesa, denunciati 26 medici 

C’era chi favoriva amici e parenti, chi invece eseguiva gli esami specialistici privatamente nonostante ci fosse indisponibilità nell’intera Asl in cui operava. Ma l’elenco dei 26 medici denunciati dai carabinieri del Nas per aver manomesso le liste d’attesa in ospedali e cliniche convenzionate è lungo e attraversa l’Italia intera, da Torino a Palermo. I carabinieri hanno analizzato 3.884 agende di 1.364 strutture, tra ospedali, ambulatori e cliniche, sia pubbliche che private in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

Assieme ai casi più gravi, sono state rilevate anche 1.118 situazioni di affanno nella gestione delle liste di attesa e il superamento delle tempistiche imposte dalle linee guida del piano nazionale. Tante le agende di prenotazione chiuse o sospese per carenza di medici e operatori, come in un poliambulatorio Asl del Cagliaritano, dove per l’attività ambulatoriale di alcune branche non veniva rispettata la programmazione della direzione sanitaria, con diverse visite specialistiche sospese e il mancato rispetto delle priorità assegnate dal medico curante nella prescrizione. In tutta Italia sono stati 195 i casi riscontrati di sospensione o chiusura delle agende di prenotazione: a Palermo, Reggio Calabria, Latina e Udine, i carabinieri hanno denunciato 14 dirigenti e medici per il reato di interruzione di pubblico servizio. L'accusa è quella di aver arbitrariamente e ingiustificatamente chiuso le agende di prenotazione nel periodo estivo, posticipando di conseguenza le visite, per consentire al personale di poter fruire delle ferie o svolgere indebitamente attività a pagamento.

Riguardo i casi più gravi ci sono quelli scoperti dai Nas di Milano, Torino, Perugia e Catania. I militari hanno individuato medici che stravolgevano le liste d'attesa per aiutare amici e parenti. Pazienti privati che all'improvviso riuscivano a saltare in cima alle liste eludendo le classi di priorità. A Reggio Calabria, invece, i militari hanno denunciato tre medici che fornivano prestazioni private nonostante avessero l’esclusiva con aziende sanitarie pubbliche. I Nas di Roma hanno scoperto un camice bianco che eseguiva esami di gastroenterologia e colonscopia in intramoenia extra-muraria nonostante ci fosse indisponibilità nell'intera Asl di appartenenza. Ancora, il caso di un radiologo di Perugia che svolgeva attività privata in un altro ospedale, pur trovandosi in malattia.

RIPRODUZIONE RISERVATA