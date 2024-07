Liste d’attesa: «Decreto inutile» 

«L’intento è lodevole». Ma superato l’apprezzamento sui buoni propositi, i medici sardi bocciano il decreto “Liste d’attesa” a guida Meloni-Schillaci. Dopo la conversione in legge del 25 luglio, nell’Isola – come nel resto d’Italia – si teme che il provvedimento non smuova per nulla la cifra monstre di 20 milioni di visite arretrate, accumulate tra 2019 e 2021. Incluse quelle sarde.

Primo nodo

Il decreto “Taglia liste” si fonda su un presupposto: per smaltire i vecchi appuntamenti, ai medici vengono chiesti ulteriori straordinari “ricompensati” con un aumento del 20 per cento sulla tariffa oraria più una flat tax del 15 per cento sui guadagni. Sono cento euro all’ora (60 per gli infermieri). «Ma senza un piano di assunzioni difficilmente si potrà incidere sui tempi d’attesa, visto che la domanda di sanità è sempre crescente mentre l’offerta resta povera», dicono da Cimo-Fesmed il segretario regionale Luigi Mascia e il delegato aziendale del Brotzu, Emanuele Cabras.

Seconda debolezza

Proprio sugli organici poggia l’altro punto oscuro del decreto. «Sul personale – continuano Mascia e Cabras – sino all’anno prossimo resta il tetto di spesa, peraltro uguale dal 2004». Non solo: «Sarà un algoritmo di Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) a conteggiare il fabbisogno di personale». La formula matematica, che si basa sui posti letto, sarà pronta a fine estate. «Dalle prime simulazioni – rivelano da Cimo-Fesmed – il paradosso è che negli ospedali italiani ci sarebbe un surplus di 10mila occupati. Un’assurdità, anche perché l’algoritmo, per come è stato strutturato, prevede che una visita duri dieci minuti e non tiene conto di riposi, malattie, aggiornamento e gravidanze». I due medici-sindacalisti fanno notare un ulteriore aspetto: «Nessuno si è preso la briga di verificare quante di quelle venti milioni di visite potranno essere gestite negli ambulatori territoriali». La certezza è una: «A fronte di irrisori sgravi fiscali, con il decreto vengono chiesti ulteriori sforzi ai medici ospedalieri che nella maggior parte dei casi superano le 48 ore settimanali (per contratto sono 38).

Dubbio dichiarato

I camici bianchi del pubblico stanno ben attenti a non trasformare il decreto in battaglia ideologica. «Ma non possiamo non rilevare – continuano Mascia e Cabras – che il nuovo provvedimento normativo premi il settore privato, per di più senza controllo sull'appropriatezza delle prestazioni e senza porre un argine alla medicina difensiva». Quanto alle strutture non pubbliche, il decreto prevede che le visite arretrate potranno essere smaltite dalle Asl anche aumentando la spesa per le prestazioni erogate in regime di convenzione. Per i privati, il decreto assegna 123 milioni aggiuntivi sul 2024, 370 sul 2025 e 500 sul 2026. «Sino a quando la colpa medica non verrà depenalizzata, un numero abnorme di visite specialistiche sarà prescritto dalla sanità di base per prevenire il rischio di denunce», precisano da Cismo-Fesmed.

Il metodo

E se l’intramoenia e le visite nelle strutture private sono le modalità operative con cui il Governo ha pensato di accorciare le liste d’attesa, sotto il profilo organizzativo lo schema non cambia. L’input sulla priorità nelle cure resta in mano ai medici di base, cui spetterà indicare l’urgenza delle prestazioni. Con la lettera “U” è richiesta la massima celerità: prestazione sanitaria da garantire entro 72 ore. L’indicazione “B (breve)” dà diritto all’appuntamento entro dieci giorni. “D (differibile)” fissa una soglia massima di trenta giorni per le visite e di sessanta per gli esami. Infine “P (programmabile)”: l’assistenza erogata entro 120 giorni. «Torniamo al punto di partenza – chiudono Mascia e Cabras -: senza impegni sui rinnovi contrattuali, nessuno vorrà più lavorare per il Servizio sanitario nazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA