Liste d’attesa, controlli locali e soldi ai medici 

Maggiori risorse economiche, ma anche una migliore organizzazione. Per risolvere il problema della lunghe lista di attesa nella sanità è fondamentale razionalizzare il lavoro, partendo da uno stretto controllo di ciò che accade sul territorio. Partendo da questo principio, al governo si pensa all’istituzione di una Autorità di controllo sulle liste di attesa nelle varie Regioni. A caldeggiare l’idea è il ministro della Salute Orazio Schillaci. Una via che andrebbe affiancata da un’altra azione centrale: promuovere una migliore remunerazione dei medici per incentivare lo smaltimento in tempi più rapidi di visite ed esami in coda nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. «Credo ci voglia un’autorità che controlli cosa accade nelle singole regioni, controlli ciò che accade prestazione per prestazione e sia rapidamente in grado di intervenire - ha spiegato il ministro - se si allunga la lista di attesa su un determinato esame diagnostico in una determinata regione o su un intervento chirurgico; bisogna agire e, lasciatemelo dire, in qualche modo se serve anche “comprare”, o far fare la prestazione ai cittadini». Intanto gli ultimi dati dell’Agenas nell’area cardiologica tra il 2022 e il 2021 la Lombardia migliora del 12% la presa in carico dei pazienti mentre la maggior parte delle Regioni è in peggioramento.

