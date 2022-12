Liste d’attesa, c’è un piano  

Sei mesi per una gastroscopia, una visita oculistica non prima di febbraio e per cardiologia a non se ne parla prima di maggio. Il problema è sempre lì, al centro esatto della sanità. È quasi un luogo comune da quanto è ricorrente, da quanto è difficile da ricacciare indietro. Zavorra da sempre l’attività specialistica, cioè visite ed esami diagnostici, alternando periodi di maggiore o minore intensità. Liste di attesa: basta dire questo per evocare un mondo, far salire i nervi e scoraggiare.

Eppure l’Asl Ogliastra nel 2022 ha speso 69 mila euro per abbattere le liste d’attesa, un lavoro che comunque: «ha portato i suoi frutti», puntualizza Andrea Marras, 64 anni, direttore generale che nei giorni scorsi ha approvato il progetto Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa della specialistica ambulatoriale.

I dati

Chi ha dolore alla schiena, mal di stomaco o il bisogno di un controllo al cuore spesso si trova a un bivio: aspettare o pagare. In molti casi meglio bussare a primavera del 2023. La direzione aziendale ha dato l’okay al progetto, stanziando 11.660,92 per l’abbattimento delle liste d’attesa sulle prestazioni ospedaliere, 41.975,71 per le prestazioni extraospedaliere e 15.606,11 sulla riprogrammazione di governo delle liste d’attesa. Eppure i tempi d’attesa per le visite specialistiche non sono da trascurare, perché in genere si tratta del primo contatto fra un paziente e il suo medico, il possibile inizio di un percorso. Le liste di attesa hanno importanti effetti collaterali. Tra questi, la spinta di molti cittadini verso il privato, che assicura tempi inferiori e talvolta fa prezzi bassi proprio per fare concorrenza al pubblico. Chi non può permettersi di pagare, aspetta.

I volontari