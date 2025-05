Liste d’attesa, c’è la Piattaforma 

Entro maggio i cittadini potranno rendersi conto personalmente della situazione relativa alle liste di attesa nella Sanità nelle Regioni, con un clic. Sarà resa accessibile, per alcune parti, la Piattaforma nazionale per le liste di attesa in cui confluiscono i dati dai territori. È un ulteriore passo verso la «trasparenza», ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, mentre continua il confronto con le Regioni sul nodo dei poteri sostitutivi che il ministero potrebbe esercitare in caso di inadempimenti nello smaltimento delle liste.

I cittadini «potranno vedere quello accade in tempo reale», ha sottolineato Schillaci: la Piattaforma digitale è «la parte più importante del decreto liste di attesa, perché fornisce un quadro della situazione nelle regioni per poter poi intervenire». Il sistema è già funzionante e le regioni stanno inviando i dati, che il ministero sta elaborando. «Presto avremo un quadro preciso di ciò che avviene regione per regione per le varie prestazioni».

Intanto, ministero e Conferenza delle Regioni prevedono un mese di tempo per continuare il confronto sull'applicazione della legge sulle liste di attesa e sul mancato decreto attuativo sui poteri sostitutivi del ministero. Schillaci è ottimista: «Troveremo sicuramente una soluzione. La legge, dov’è applicata, sta dando risultati, è sotto gli occhi di tutti». Il ministro annuncia che vorrebbe incontrare «singolarmente i vari presidenti delle Regioni per fare il punto».

Il nodo è l'autonomia: Schillaci ribadisce che «la competenza della sanità è regionale da 24 anni, però rivendico per il ministero e per lo Stato la possibilità di intervenire laddove ci sono necessità o situazioni complesse. Non vuol dire nominare un commissario, ma se c'è una Regione in difficoltà lo Stato la deve aiutare». Insomma, è la lettura del ministro, «non è una contrapposizione tra Stato e Regioni, ma un lavoro di squadra per il bene dei cittadini». Se alcune regioni non stanno al passo, «è un problema di organizzazione, cioè di manager nominati dalle Regioni e dalla politica».

Sul dibattito pesano le parole della premier Giorgia Meloni: nell'ultimo question time al Senato ha sottolineato che il Governo stanzia risorse che non gestisce, ma che gestiscono le regioni: «Gli italiani sappiano che abbiamo queste difficoltà, perché altrimenti noi siamo semplicemente quelli che devono stanziare i soldi e essere responsabili di quello che non funziona», ha detto.

