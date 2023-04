«Liste condivise per vincere»  

«Mula non è più presidente del gruppo ma è ancora nel partito, si ritiene sardista a tutti gli effetti nonostante le incomprensioni col presidente. Gli altri non hanno hanno mai manifestato l’intenzione di andare via. Sinora sono solo chiacchiere».

A meno di sorprese dell’ultim’ora Giovanni Satta sarà il nuovo capogruppo del Psd’Az. L’ufficialità dovrebbe arrivare stasera, al termine di un vertice convocato per riportare il sereno nel gruppo e al quale parteciperà anche il segretario del partito e governatore Christian Solinas.

Cosa sta succedendo nel Psd’Az?

«Mi attengo ai fatti. Il capogruppo Franco Mula, un po’ sbattendo la porta, ha lasciato il suo ruolo manifestando il suo malumore soprattutto nei confronti del presidente. Poi si sono succedute una serie di voci sull’uscita dal partito di diversi consiglieri, compreso il sottoscritto. Molti sanno che ho un cugino senatore di FdI. Ma non ho avuto alcuna interlocuzione con il partito della Meloni».

Si parla, più che altro, dell’uscita di Mula, Schirru, Maieli e Usai. Come stanno le cose?

«Mula non è più presidente del gruppo ma è ancora nel partito, si ritiene sardista a tutti gli effetti nonostante le incomprensioni col presidente. Gli altri non hanno hanno mai manifestato l’intenzione di andare via. Sinora sono solo chiacchiere».

Voci mai smentite. Ad ogni modo, si va via perché non si condivide la linea o per riposizionarsi in vista del voto?

«Chi fa politica lascia perché non condivide la linea del partito, oppure perché pensa di non essere rieletto se resterà. I malumori ci sono stati e i chiarimenti sono stati pochi. Un presidente, se è un leader vero, deve accarezzare i suoi consiglieri e chiarire i problemi che ci sono dentro un gruppo».

Solinas non l’ha fatto?

«Lui si è dovuto occupare di fare il presidente, spesso ha delegato al capogruppo che però forse non si sentiva investito di questo ruolo».

Cosa si aspetta dal vertice di oggi?

«Non ci riuniamo da tanto. Deve essere il gruppo a decidere da chi farsi guidare in Consiglio. La decisione sul mio nuovo ruolo non deve essere calata dall’alto, né una sorta di ultima spiaggia. In ogni caso, non ho intenzione di sgomitare. E mi farebbe piacere se Mula tornasse sui suoi passi».

C’è questa possibilità?

«È solo una mia idea».

Ci sono i margini per convincere gli altri tre a restare?

«Certo, nessuno dei tre ha preso decisioni definititve».

In vista delle regionali si parla di liste condivise con la Lega. Come la vede?

«La Lega ha dimostrato di non avere più i numeri. Una scelta importante potrebbe essere quella di fare le liste assieme al Psd’Az: assieme potremmo essere determinanti per la vittoria del centrodestra»

Quindi è un qualcosa che serve di più alla Lega?

«Penso di sì. Ma potrebbe servire a tutta la coalizione»

È possibile che Solinas sia ricandidato alla presidenza della Regione?

«In genere l’uscente si ricandida, si dà per scontato. Certo è d’obbligo farsi delle domande: innanzitutto la candidatura deve essere concordata con gli alleati; poi, come è successo a me, Christian vive un periodo particolare dal punto di vista giudiziario, anche se son convinto che si risolverà tutto in una bolla di sapone»

C’è il rischio di voto anticipato?

«Non credo. Ci sono ancora tante cose da fare. Se non riuscissimo a farle la Sardegna non ce lo perdonerebbe». (ro. mu.)

