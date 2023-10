Liste chiuse per la mammografia: «Vada a Iglesias» 

Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per le pazienti di Olbia (e della Gallura) si tinge di nero. Impossibile partecipare alla campagna mondiale di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione nella lotta al cancro alla mammella: non solo nessuna struttura pubblica aderisce all'iniziativa ma le prenotazioni per effettuare mammografie ed ecografie senologiche di routine sono sospese.

L’odissea

Tempi biblici per la visita, dunque: fino a data da destinarsi, all'ospedale Giovanni Paolo II; e almeno fino a marzo 2024 al Mater Olbia Hospital. «Ho provato a prenotare tramite il Centro Unico di Prenotazione e ho trovato il primo posto libero a gennaio ma a Iglesias oppure a marzo a Macomer mentre al Mater Olbia i posti convenzionati con il sistema sanitario regionale sono esauriti fino ad aprile prossimo e il calendario per prenotare gli esami da maggio in poi ancora non è stato programmato», racconta Elena Sanna, quarant'anni.

L’Azienda sanitaria

Nessuna smentita dalla Asl Gallura che, però, sta correndo ai ripari. «Stiamo ristrutturando tutto il sistema della prevenzione: per quanto riguarda lo screening del cancro alla mammella, procedura molto più complicata di quella necessaria per altri screening, l'azienda si è già attivata, coinvolgendo i professionisti del settore, i quali in tempi brevi ne garantiranno l'avvio», dice il direttore sanitario, Raffaele De Fazio, precisando che è invece già operativo e ben strutturato il sistema di screening per il cancro alla cervice.

Mater

«Non chiuse, liste sature», specificano dal quartier generale del Mater. Tradotto, il Mater blocca le prenotazioni a sei mesi: tra quindici giorni, agenda aperta agli appuntamenti per gli esami radiologici da eseguire a partire da maggio prossimo. «Abbiamo richieste da tutta l'Isola per lo screening volontario e abbiamo messo in campo un dispiegamento di forze non indifferente: fino a quattro specialisti a turno, circa 30 pazienti ogni sei ore e lavoro straordinario per incrementare l'offerta rivolta alla popolazione femminile, ma di più sarebbe impossibile», spiega il responsabile dell'Unità di Radiologia, Pierluigi Rinaldi, rivendicando un’attività anche più intensa di tante altre strutture della Sardegna.

