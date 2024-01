Liste al rush finale col 50% di candidate La scelta di Zedda 

Mai così tanti: le Regionali del 25 febbraio – quando mancano tre giorni alla presentazione delle liste – si stanno convertendo in una sfida tra amministratori locali. Sindaci soprattutto. Abbondano anche i candidati delle professioni, con i medici in testa. Intanto Alessandra Zedda non sarà candidata alla presidenza con la “sua” Anima di Sardegna: raccogliendo l’appello di Truzzu resterà nel centrodestra e sosterrà il sindaco di Cagliari.

Le regole

In ogni lista si può arrivare a 60 nomi, spalmati in otto collegi. In quello di Cagliari i candidati sono 20. Sassari ne ha dodoci, sei a testa per Oristano, Nuoro e Gallura. A quota quattro il Sulcis e il Medio Campidano. Chiude l’Ogliastra con due. Si vota su scheda verde. Parità di genere obbligatoria: 50 per cento di donne in lista e altrettanti uomini.

Forza Italia

I berlusconiani si avviano verso le Regionali senza lo “strappo Zedda”: la consigliera non correrà da leader per salvare l’unità della coalizione. Il ritiro potrebbe essere ufficializzato insieme a Truzzu in una conferenza stampa. Ritorna in azzurro Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale a Cagliari. Hanno detto sì anche Ada Lai, assessora regionale al Lavoro, e Antonio Tirotto, ex sindaco di Aglientu. In Ogliastra ci sarà Elisabetta Piroddi, segretaria nel Gabinetto dell’assessorato alla Programmazione.

Pd

Dopo una legislatura di pausa, riecco Anna Maria Busia, l’avvocata passata coi dem. In corsa pure l’infermiere-sindacalista Josto Zedda e Delia Fenu, presidente dell’associazione “Genitori degli omosessuali”. In lista anche la medica Carla Fundoni; la presidente di Confcommercio Sassari, Peppa Canu; la vicesindaca di Porto Torres, Simona Fois; l’ex fascia tricolore di Sorso, Antonio Spano.

FdI

Il primo cittadino di Sant’Antioco, Ignazio Locci, un passato azzurro, ha scelto i Fratelli d’Italia per tentare il ritorno in Consiglio regionale. In corsa con il partito di Giorgia Meloni anche altri non ex An (come vuole una parte del partito): su tutti Mario Conoci, sindaco di Alghero, che sabato scorso era a Quartu per sostenere Truzzu.

Galassia centrista

In Ogliastra l’Udc corre con Piero Cannas, ex Psd’Az. Si presenta alle urne Carmen Murru, assessora a Oristano. In lista anche Antonio Delogu, consigliere a Ozieri. Intanto in Gallura Andrea Biancareddu, l’assessore regionale passato con la Lega, è stato sostituito da Giovanni Antonio Satta nel ruolo di coordinatore provinciale. Con Alleanza Sardegna, fondata dagli ex Psd’Az, si candida Gian Filippo Sechi, l’onorevole uscente dell’Udc. Ingaggiati pure l’ex azzurra di Olbia, Rossella Addis, e l’ex sindaco di Santa Giusta, Antonello Figus.

Progetto Sardegna

Romina Mura, ex deputata Pd, ha sciolto le riserve: parteciperà alla rivoluzione gentile di Renato Soru. Nella stessa lista della Coalizione sarda si candidano Flavia Corda, giornalista Rai, e Gianfranco Congiure, ex onorevole del Partito dei sardi. In corsa anche Elisabetta Todde, la fondatrice di Dulcis Pasticceria, e l’imprenditore Ugo Fenu.

Progressisti, Verdi e M5S

Susanna Montaldo, medica-sindacalista, ha scelto i Progressisti, al pari di Giorgia Porcu, consigliera a Selargius. Si ricandida Gian Franco Satta. I Cinque Stelle puntano sui medici: a Cagliari con Luciano Congiu e Mauro Congia; in Gallura con Vincenzo Bifulco. Coi rosso-verdi le fasce tricolori Enrico Murgia (Seulo) e Luisa Murru (Monastir).

Riformatori

Ancora sindaci per i liberal democratici: Stefano Licheri (Ghilarza), Pietro Carbini (Santa Maria Coghinas), Salvatore Pes (Sedilo) e Laura Cappelli (Buggerru). Ci sono l’ex prima cittadina di Uras, Anna Maria Dore e il vicepresidente del Consiglio di Sassari, Marco Bisail. Per candidarsi Maria Amelia Lai si è dimessa da presidente di Confartigianato. E poi i vicesindaci Giuseppe Pala (Bitti), Samanta Coppi (Santa Teresa) ed Elena Cornalis (Sennori).

