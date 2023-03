Liste a caccia di candidati 

Ad due mesi esatti dalla chiamate alle urne per le elezioni comunali e ad uno dalla presentazione delle liste che sosterranno la candidatura degli aspiranti primi cittadini, la composizione dei gruppi entra nel vivo con diverse certezze, alcune indiscrezioni ed alcune sostanziali novità. Al momento si profilano e sono in fase di costruzione, tre coalizioni pronte a tirare la volata a Mauro Usai, Luigi Biggio e Giuseppe Pes. Nel progetto civico di quest’ultimo, certo del sostegno del gruppo “Nuova Iglesias”, dei consiglieri comunali Simone Saiu, Valentina Pistis, Ignazio Mocci e Nora Deidda, l’ultima conferma d’alleanza è arrivata dai consiglieri del M5S Federico Garau, Francesca Tronci e Bruna Moi.

Smentite e conferme

E mentre un veterano della politica amministrativa Giuliano Marongiu smentisce tutte le voci su una sua possibile ricandidatura , il coordinatore provvisorio di“Sinistra Futura” Gianluca Tocco, ufficializza l’appoggio al sindaco uscente. Un ritorno quello di Tocco a distanza di cinque anni dall’ultima esperienza: «Consideriamo positivo l’operato di Usai e abbiamo deciso di sostenere il suo progetto. - dichiara - Il nostro gruppo rappresenta una parte della Sinistra d’Iglesias che vuole mettersi in gioco».Con l’investitura del candidato alla carica di sindaco di Luigi Biggio ed in attesa di eventuali nuovi alleati per la formazione della coalizione di Centrodestra, Fdl ufficializza due nomi che faranno parte della propria lista. Il primo è quello del coordinatore cittadino Roberto Chirigu, il secondo quello del veterinario Nicola Maggio: «Sono alla mia pri ma esperienza politica. - racconta - Ho deciso di sostenere il progetto e appoggiare la candidatura di Biggio, perché convinto dal programma proposto. Sono certo che sarà un percorso ricco di soddisfazioni e prometto il massimo impegno».

Il decano

Alle prossime elezioni torna in campo anche Pinello Cossu, 71 anni, consigliere comunale dal 1985 al 2005, consigliere ed assessore provinciale fino al 2010. Si rimette in gioco con la lista civica “Idea Sardegna”. «Ho una passione per la politica ancor più forte di prima. - svela – sono circondato da compagni di viaggio che hanno voglia di difendere la nostra sanità e l’apertura al dialogo con la Regione per l’utilizzo delle aree e dei beni minerari».