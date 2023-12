L’Istat: il Pil pro capite cresce  ma l’Isola resta sempre indietro 

La crescita c’è. Ma ha una velocità più bassa rispetto al resto d’Italia. Il Pil pro capite della Sardegna sale a 23.700 euro (dati Istat 2022), e questa è la parte buona della notizia. Quella cattiva riguarda la classifica delle Regioni, che vede l’Isola al sedicesimo posto su venti, ben lontana dalla media nazionale (33mila euro) e sostanzialmente doppiata da territori come il Trentino (47.500 euro) e la Lombardia (44.000 euro). La Sardegna è stata superata – ormai stabilmente – anche dal Molise, che prima dell’apocalisse Covid aveva un prodotto interno lordo per individuo leggermente inferiore e nell’ultimo triennio invece ha iniziato a guardare dall’alto verso il basso la nostra economia.

Lo scenario

Certo, riducendo l’orizzonte al Mezzogiorno, l’Isola non è tra le peggiori: Puglia, Campania, Sicilia e Calabria fanno peggio, ma non è una grande consolazione. Molise e – soprattutto – Basilicata, regioni ben più piccole e con meno abitanti della nostra, producono di più. E hanno pure una velocità di crescita maggiore, che in Sardegna nel 2022 si ferma al 3,5%.

Il documento

«A livello regionale», scrive l’Istat nel suo ultimo report «la crescita del Pil in volume più sostenuta si registra per la Provincia autonoma di Bolzano (+7,1% rispetto all’anno precedente), seguita da Valle d’Aosta (+6%), Toscana (+5,9%), Provincia autonoma di Trento (+5,4%), Liguria (+5,1%) e Puglia (+5%). Incrementi superiori alla media nazionale si registrano anche in Veneto (+4,9%), Campania (+4,5%), Molise (+4,3%) e Friuli Venezia Giulia (+3,8%). La crescita del Pil più contenuta è quella dell’Abruzzo (+0,9% rispetto al 2021), seguito da Umbria (+1,3%), Piemonte e Sicilia (+2,7% per entrambe). Incrementi inferiori alla media nazionale si registrano anche in Lombardia (+2,9%), Calabria e Basilicata (+3,2% per entrambe) e Emilia Romagna (+3,4%). Il Lazio mostra una crescita del Pil pari a quella media nazionale (+3,7%), mentre in Sardegna e Marche l’incremento è leggermente inferiore (+3,5%)».

Più in generale, continua ad aumentare il divario tra le regioni che corrono e quelle che invece arrancano. Tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno la frattura è sempre più ampia. Il Nord-ovest ha il Pil per abitante più elevato, con 40.900 euro all’anno. Seguono il Nord-est, con 39.300 euro e il Centro, con 35.100 euro. Il Sud si conferma ultimo, con 21.700 euro, quasi la metà della zona Liguria-Piemonte-Val d’Aosta-Lombardia.

Ma non bisogna dimenticare che i conti sono falsati dall’incidenza dell’economia sommersa. Che domina soprattutto nel Sud. E la Sardegna non fa eccezione.

I conti reali

«L’economia non osservata (definita dalla somma della componente sommersa e di quella illegale) ha rappresentato in Italia l’11,7% del valore aggiunto complessivo. Le componenti più rilevanti si confermano la sotto-dichiarazione dei risultati economici delle imprese (5,6%) e l’impiego di lavoro irregolare (4,2%), mentre l’economia illegale e le restanti componenti minori (mance, affitti in nero) hanno inciso per il 2%», spiega l’Istat. Nell’Isola il mondo sommerso incide per il 16,3% sul valore aggiunto totale. A condizionare di più i conti ufficiali sono i bilanci delle aziende – cioè i casi di dichiarazioni dei redditi volutamente errate –, che l’istituto nazionale di statistica stima possa pesare il 7,5%. Il lavoro irregolare incide per il 6,2% e le altre voci per il 2,6%.

Il reddito disponibile

Cresce, a livello nazionale, il reddito disponibile delle famiglie. L’Isola in questo caso è in linea con la media: l’aumento è del 5,5%. «Si registrano dinamiche superiori alla media nazionale in Molise e Sicilia (rispettivamente, +5,9% e +5,6% rispetto al 2021)», osserva l’Istat, mentre sono inferiori alla media «quelle registrate in Puglia (+4,9%), Basilicata (+4,6%) e Abruzzo (+4,3%)».

RIPRODUZIONE RISERVATA