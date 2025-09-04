VaiOnline
Lanusei.
05 settembre 2025 alle 00:26

Lista unitaria in Provincia? Queste le mie condizioni 

«Qualora l’accordo sfumasse – racconta – ha già pronta la lista, con quattro donne e due uomini, e il simbolo: la montagna che guarda il mare. In mezzo la terra della longevità». Giampietro Murru non si arrende facilmente, anche quando l’ostacolo è arduo e gli avversari più forti. Il sindaco di Ilbono che solo ieri voleva correre da solo, si dice ancora disponibile a sottoscrivere un accordo unitario (sempre che gli altri lo vogliano ancora fare) «ma a patto che la ripartizione dei posti in Consiglio sia equa e la vicepresidenza sia affidata a un piccolo comune della montagna», osserva. Curioso come quella che doveva essere un patto per il territorio sotto le insegne dell’amore e della fratellanza si sia risolto con equazioni da manuale Cencelli, diktat dei big dei partiti sulle candidature dei consiglieri ostili, entrate a gamba tesa dei referenti regionali. Il solito copione. Cinico il commento di Francesco Usai, sindaco di Ussassai. «Il sistema elettorale è una stortura antidemocratica in cui i piccoli come noi non contano nulla, e alla luce di quel che è successo vedo molto male la durata della Provincia. Queste settimane di trattative hanno dimostrato che la Provincia serviva unicamente per trovare poltrone e accomodamenti». (si. l.)

