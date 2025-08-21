Lista unica? No, troppe divisioni 

Quando mancano 19 giorni alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali non risulta ancora delineata la griglia di partenza, anche se partiti e movimenti stanno lavorando da settimane alla formazione delle liste.

I blocchi

Al momento l'unica candidatura ufficiale alla presidenza è quella del centrodestra: Paolo Pireddu, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e sindaco di Villaurbana. Sul fronte opposto, si attende invece la candidatura del centrosinistra: in pole position Andrea Abis, sindaco di Cabras, che per ora preferisce non commentare in attesa della decisione definitiva. Intanto però, all’interno di questa colazione, iniziano a circolare possibili nomi di candidati come consigliere: l'ex sindaca di Terralba, Cristina Manca, Velio Melas, primo cittadino di Siamanna, la consigliera comunale di Oristano Francesca Marchi e, sempre dal capoluogo, non si esclude la candidatura di Maria Obinu.

No al progetto unitario

È quindi che a Oristano non si è riusciti a convergere su un presidente e una lista condivisa oltre gli schieramenti come in Gallura e nel Sulcis. Secondo molti amministratori, l'assenza di un progetto unitario indebolisce il territorio, che si presenterà al voto diviso e in ordine sparso. Tra le voci più critiche quella di Maria Obinu, consigliera comunale di Oristano tra le fila di Alternativa sarda Progetto Sardegna: «Il sindaco, Massimiliano Sanna, avrebbe dovuto promuovere l'unità e un percorso comune ma ha abdicato al suo ruolo, facendo venire meno il peso politico della città. Noi siamo nel centrosinistra ma non nel Campo Largo che giudichiamo incapace di dare risposte ai sardi e che sta pensando solo all'occupazione del potere e alle poltrone».

Il sindaco Sanna

«L'amministrazione comunale - replica Sanna - è guidata da una coalizione di centrodestra e le scelte vengono prese a un tavolo dove tutte le forze politiche partecipano con pari dignità. La sintesi questa volta è stata trovata sul nome di un sindaco che considero preparato e capace. Quanto a una lista unitaria, in linea teorica auspicabile, si tratta di una decisione che spetta ai partiti».

I consiglieri regionali

«Stiamo lavorando a una o più liste che rispecchino la maggioranza regionale – afferma il consigliere regionale di Sinistra Futura, Peppino Canu - I nomi per la presidenza sono due o tre e non abbiamo mai preso in considerazione un'ipotesi di lista unica come in altre province». Più rammaricato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Emanuele Cera. «Personalmente avrei preferito un percorso unitario ma non ci sono state le condizioni. Ora l'importante è condividere il progetto con sindaci e consiglieri comunali, soprattutto dei piccoli centri dove prevalgono le liste civiche». Dello stesso avviso il sindaco di Neoneli e consigliere regionale di Orizzonte Comune, Salvatore Cau: «L'indicazione del centrodestra non ha però favorito il dialogo. Nel centrosinistra lavoriamo per una sintesi che possa trovare nell'esperienza di Andrea Abis e altri amministratori locali riferimenti efficaci».

