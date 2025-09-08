VaiOnline
Città metropolitana.
09 settembre 2025 alle 00:24

Lista unica, il centrodestra si spacca 

Ho visto voi che vi accordate con noi che vi accordate con loro. È grande la confusione sotto il cielo del centrodestra a 20 giorni dalle elezioni per la Città Metropolitana. La lista unica proposta da Giuseppe Mascia, sindaco metropolitano di diritto ed esponente Pd, è stata oggetto di dibattito “sereno”, secondo alcune fonti, tra Fratelli d’Italia e alleati, partorendo un rifiuto proclamato la scorsa settimana da Antonello Peru per tutti in un comunicato in apparenza congiunto. Parole non scritte sulla pietra, a quanto pare, perché dopo pochi giorni Forza Italia e Riformatori Sardi invitano la propria famiglia politica a ravvedersi. «Una contrapposizione di bandiera, in questo contesto è sterile - affermano Nanni Terrosu e Angela Desole, rispettivamente coordinatori provinciali di FI e Riformatori- Per questo rivolgiamo un ultimo appello agli alleati che hanno scelto la via della divisione: riflettano, nell’interesse delle comunità che amministriamo, che chiedono unità, responsabilità e capacità di visione». Contro-replica del rappresentante di Sardegna di 20Venti che accusa i due partiti di aver siglato, “un accordo di palazzo dettato da fughe in avanti e opportunità personali”. «Abbiano almeno il coraggio - attacca- di spiegare con chiarezza ai propri amministratori le vere motivazioni». Intanto pure il Psd’Az ha dato il via libera a Mascia, tacciando l’altra proposta di essere “divisiva”. E, visti gli esiti, pure esplosiva.

