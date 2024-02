Lista Liberu: tante risorse da valorizzare 

«Valorizzazione le risorse del territorio e le misure per combattere efficacemente lo spopolamento, con il potenziamento di sanità, scuola, servizi e col rilancio delle produzioni agricole di eccellenza che offrono importanti sbocchi lavorativi».Sono i punti alla base del programma di Liberu, la lista che appoggia Renato Soru alla presidenza della Regione in corsa alle prossime elezioni. Punti esposti in un incontro dal presidente provinciale del partito, Pier Franco Devias, storico dirigente indipendentista, tra i fondatori di Liberu e candidato insieme alla funzionaria provinciale Francesca Pireddu, Antonio Fronteddu, 26enne nuorese, Lorena Chironi 35enne di Ottana, Carlo Mura, 35 anni di Ovodda, Giovanna Pischedda, 41 anni di Nuoro.

Tra i temi che secondo i candidati di Liberu meritano attenzione «i trasporti interni, la valorizzazione del grande patrimonio archeologico, il rilancio delle aree industriali, un’infrastrutturazione del territorio che non si limiti al solo Einstein Telescope e una pianificazione degli impianti di energia rinnovabile che sia discussa con le comunità, garantisca giusti guadagni e non sia in nessun modo imposta dall’alto per interessi estranei alla Sardegna.

