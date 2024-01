Lista Epstein: Clinton, Trump e Michael Jackson 

Washington. Il principe Andrea, gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Donald Trump. Ma anche Michael Jackson, David Copperfield o lo scienziato Stephen Hawking. Sono alcuni degli oltre 150 nomi contenuti in numerosi documenti giudiziari resi pubblici sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense suicida nel 2019 mentre aspettava il processo per crimini sessuali. L’elenco include una serie di persone collegate a Epstein precedentemente identificate come “John o Jane Does” - pseudonimi utilizzati per non divulgare l’identità - in una causa intentata contro l’ex amante di Epstein, Ghislaine Maxwell. Va sottolineato che l’elenco non contiene alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein e, come sottolinea il Washington Post, il giudice ha deciso per la pubblicazione dei documenti perché gran parte delle informazioni in essi contenute sono già pubbliche, e menzionano figure i cui nomi erano già noti, inclusi amici di alto profilo di Epstein e vittime che hanno parlato pubblicamente. Nell’elenco anche persone menzionate solo di sfuggita in procedimenti legali, come Stephen Hawking. Il celebre astrofisico viene nominato da Epstein in un'e-mail in cui parla di «false accuse» secondo cui lo scienziato avrebbe partecipato a un’orgia minorile nelle Isole Vergini.

