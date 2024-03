Niente candidati ospiti in altre liste o accordi con chi ha visioni opposte dell'Europa. Per le Europee di giugno, Sud chiama Nord ha un proprio progetto politico: simbolo con la scritta De Luca e slogan Libertà. Non dovendo raccogliere le firme perché il partito è presente in Parlamento, Cateno De Luca fa appello ai movimenti civici e alle forze politiche «che si oppongono alle attuali politiche nazionali ed europee e che rimettano al centro l'Italia».