26 agosto 2025 alle 00:51

Lista di coalizione per il centrodestra 

Il centrodestra resiste e cerca lo scatto decisivo per costituire una lista di coalizione in vista delle elezioni provinciali. Senza comunque disdegnare aperture ad altri eventuali gruppi politici e della società civile. È quanto è emerso dal vertice di coalizione che si è tenuto ieri pomeriggio al Symposion di Arbatax a cui hanno preso parte quindici esponenti, sia delle segreterie regionali che territoriali dei sei partiti (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Riformatori, Sardegna al centro 20venti e Udc). La volontà è presentarsi compatti all’appuntamento del 29 settembre, con una lista unitaria di coalizione. «Il centrodestra - è la nota ufficiale rilasciata al termine dell’incontro - si mobilita per la Provincia dell’Ogliastra. La coalizione ha espresso con chiarezza la volontà di costruire una proposta politica unitaria per il governo della Provincia. In quest’ottica, si intende avviare un percorso condiviso che coinvolga attivamente amministratori e sindaci del territorio, valorizzando competenze ed esperienze già radicate nelle comunità locali. A tal fine, si rivolge un appello a tutti gli amministratori locali affinché possano aderire e contribuire alla costruzione di un progetto politico credibile e vicino ai bisogni reali del territorio». Dunque, a oggi, lo scenario che si delinea vede due gruppi contrapposti: il primo con l’alleanza Pd-Psd’Az, con l’ipotesi del sindaco di Villagrande, Alessio Seoni, presidente, l’altro quello del centrodestra che potrebbe schierare Angelo Stochino, primo cittadino di Arzana. (ro. se.)

