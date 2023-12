«Lista del sindaco alle Regionali» 

«Un candidato consigliere regionale alle prossime elezioni della lista civica “Mauro Usai Sindaco” all’interno del Pd». Questa è la proposta che il gruppo consiliare della lista che alle ultime elezioni comunali è riuscita ad ottenere oltre 4 mila consensi (secondo miglior risultato nella storia delle amministrative della cittadina mineraria) fatta pervenire al sindaco d’Iglesias Mauro Usai.

La richiesta

«Chiediamo al primo cittadino di proporre agli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali del partito a cui fa riferimento, di poter concorrere con una nostra candidatura. - annuncia il capogruppo della lista “Mauro Usai Sindaco” Alberto Plaisant - Con le lezioni regionali all’orizzonte è imperativo non disperdere il patrimonio di consensi ricevuto. È nostro compito valorizzare il successo ottenuto dando continuità e valore al lavoro che abbiamo svolto». Per Plaisant e tutti i componenti che hanno partecipato alla competizione (non solo quindi il gruppo consigliare eletto) che ha ottenuto il maggior numeri di voti alle comunali dello scorso maggio, la possibilità di un’eventuale convergenza d’impegni con il Pd, permetterebbe al Sulcis Iglesiente di avere un proprio rappresentante nei banchi Consiglio regionale.

La fiducia

Una proposta che il diretto interessato ha accolto come un vero e proprio attestato di fiducia: «Quella della lista civica è una grande assunzione di responsabilità che cercherò di onorare al meglio. - commenta Mauro Usai - Si tratta di un processo di democrazia interna che non è mai scontato. Non lo è per un partito, ancor più per un soggetto civico».

Usai ha già provveduto ad inoltrare la richiesta della lista agli organismi del Pd di tutti i livelli e svela d’avere già ottenuto un riscontro dalla Segretaria nazionale Elly Schlein: «Mi ha risposto si tratti di un fatto molto positivo che delle esperienze civiche si riconoscano nel Pd. - dichiara Usai - Perché poi sostanzialmente è anche il solco nel quale lei stessa si è inserita come Segretaria nazionale, ovvero incoraggiando l’allargamento del partito ad esperienze che non sono prettamente legate al partito stesso, ma che vengono anche da attività locali e quindi anche identitarie».La considerazione della Schlein non può intendersi come un benestare ufficiale alla proposta, ma si traduce però in un apprezzamento (importante indizio su quanto avverrà) rispetto al gesto stesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA