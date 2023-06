L’Isre apre il museo della ceramica 

Boom di visitatori nei musei che fanno capo all’Isre. Le presenze sono maggiori di quelle registrate l’anno scorso mentre l’Istituto superiore regionale etnografico si prepara a un altro traguardo importante: aprile il museo della ceramica.

I programmi

«Ci impegniamo a fare rete con le scuole, i portali online, la comunicazione; vogliamo un istituto fortemente legato al territorio, aperto a tutti», afferma Stefano Lavra. Negli ultimi mesi, il consiglio di amministrazione dell’Isre si è concentrato sulle idee dei padri fondatori in merito alla “ricerca dell’identità” con un lavoro che vede insieme conservazione, attività e fruibilità. «Una delle novità sarà l’apertura del museo della ceramica nel quartiere di Santu Predu verso gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio - dice -. Cercheremo di garantire una certa continuità con l’avvio di alcune iniziative anche nel museo deleddiano, in quello del costume e alla collezione Luigi Cocco di Cagliari». Un lavoro che porta già ottimi risultati.

Le presenze

Dal primo gennaio al 25 maggio, il numero dei visitatori è stato più che soddisfacente: nella casa museo di Grazia Deledda gli ingressi sono stati 7710, al museo etnografico 11.818 e a Cagliari, alla collezione Cocco, 1035. Una notevole differenza rispetto al 2022: nello stesso periodo, il museo deleddiano aveva registrato 4191 biglietti, il museo etnografico 6294 e la collezione Cocco 1192. Tutti gli operatori culturali coinvolti sono motivati dal sogno di promuovere i luoghi della cultura interagendo il più possibile con la comunità.

Pubblicazioni

«Auspichiamo il potenziamento delle lingue con pubblicazioni esplicative bilingue e visite guidate, anche in sardo - confessano Lavra e il consigliere Giuseppe Dessena -. La divulgazione (anche in ambito regionale, nazionale ed estero) è il nostro obiettivo. Lo abbiamo dimostrato anche partecipando per la prima volta al Salone del libro con due nuove pubblicazioni edite Isre. In quell’occasione abbiamo legato con circoli culturali nazionali». I 22 dipendenti Isre (di cui 6 nuovi in questo mese) lavorano insieme per «cambiare - spiega Lavra - il concetto che si attribuisce al termine identità, spesso vista in chiave negativa. I nuovi arrivati verranno indirizzati verso la ricerca e documentazione, anche sul coltello sardo. C’è grande sintonia e tanta voglia di fare». Soddisfatto anche il sindaco Andrea Soddu che afferma: «Finalmente nell’Isre, uscito da una gestione commissariale, è iniziata questa esperienza del cda. Per noi il concetto di identità è in divenire e non statico. Puntiamo sulla ricerca, sull’osservazione attenta della Sardegna e dell’Isola nel Mediterraneo. Abbiamo inaugurato una nuova modalità di lavoro incontrandoci ogni lunedì alle 8.30, per creare connessione e costanza. Il Comune è disponibile». L’Istituto apre le porte anche ai più curiosi con la sua biblioteca in via Papandrea, dalle 9 alle 13 e il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 18.

