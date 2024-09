L’israeliana Noa canta per la pace «No agli ostaggi, alle bombe, al sangue» 

«Ho tre parole da dirvi: no, sì e grazie”. Così è iniziato il concerto di Noa, la cantante israeliana che si è esibita ieri sera al Teatro Lirico di Cagliari, a chiusura del “Med Fest”. «No agli ostaggi, alle bombe, alle famiglie distrutte, ai cuori spezzati e al sangue versato. Sì al rispetto, alla dignità alla pace, non solo tra Israele e Palestina, ma dovunque nel mondo. E soprattutto sì all’amore. Infine grazie alle tante benedizioni, e agli amici qui in Sardegna per il caloroso benvenuto». Ha sussurrato queste parole con una voce cristallina, pura e pregna di emozione. Il teatro ha ascoltato in un silenzio reverente, come se ogni respiro fosse sincronizzato con quello dell’artista sul palco.

Uno stile intriso di suggestioni, una musica che travalica le barriere culturali e religiose. Un concerto che ha lasciato il segno. Noa ha usato le sue canzoni come veicolo di un dialogo musicale per la pace, vestita con un abito che la fa somigliare ad un angelo: ha aperto il concerto con un’interpretazione intima e potente di “There must be another way”, canzone con cui Noa aveva rappresentato l’Israele, in coppia con la connazionale Mira Awad, all’Eurovision. Ha continuato con nuove e vecchie canzoni del suo repertorio per poi approdare ad un classico della canzone napoletana come “Santa Lucia”, inserito dall’artista del 2011 nell'album “Noapolis”. Spicca, in chiusura, l’interpetazione di "Non Potho Reposare", che l’artista dedica «allo spirito del mio amico Andrea Parodi», reinterpretata magistralmente dall’artista come tributo alla terra che la ospita, ma anche una dimostrazione del suo rispetto per le culture locali.

RIPRODUZIONE RISERVATA