L’ispettrice Manuela Nappi dopo uno stop torna a indagare tra le Dolomiti 

Lei è apparsa la prima volta nella terza stagione, è tornata nella sesta e ora che “Un passo dal cielo” tocca il capitolo sette Manuela Nappi (Giusy Buscemi) diventa protagonista e, da ispettrice di Polizia, si ritrova a lavorare al fianco del fratello Vincenzo (Enrico Ianniello, al suo debutto anche alla regia). Riecco la serie prodotta da Lux Vide in prima serata su Rai Uno ogni giovedì (e su RaiPlay) e riecco le Dolomiti di San Vito di Cadore (Belluno), le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Scenari bellissimi che fanno da sfondo alle indagini con guest star come Joe Bastianich, nella prima puntata, e il conduttore Rai Massimiliano Ossini. La nuova serie sarà dedicata alla natura e, accanto ai casi da risolvere, nelle otto puntate si affrontano temi legati alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici. Come annunciato, nel cast non c’è più Daniele Liotti e il suo personaggio Francesco Neri ma sono entrati Rocio Munoz Morales (nei panni di Eva) e Gregorio Masiero, Leonardo Pazzagli. (gr. pi.)