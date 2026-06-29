L’ispettore Bobo Sironi e lo spietato killer di zitelle barbaricine 

In Sardegna, nel cuore della Barbagia, cinque donne sono assassinate in maniera truculenta: uno spiedo conficcato nel cuore, una rosa rossa poggiata sul petto e accanto un biglietto con brani tratti da Shakespeare. Tutte donne nubili, tutte cinquantenni: la strage delle zitelle?Ad indagare è l’ispettore Bobo Sirboni ideato dallo scrittore di Orani Salvatore Niffoi, che deve fronteggiarsi con il killer di “Lo spiedo e la rosa” (La Nave di Teseo, 112 pp. 16 euro).

Un giallo a tinte fosche quasi anche Niffoi facesse parte del folto gruppo dei giallisti che sembra vedere solo nei thriller e nei noir il futuro del libro. Cosa che lui ha smentito motivando la decisione con il fatto di non essere razzista perché la letteratura non ha colore. Secondo lui non è mai gialla, nera, rosa o classica: è sempre tutto. Aperto al meticciato, ha affermato di passare dalla poesia alle favole e ai gialli evitando «la folclorizzazione pataccara della narrazione identitaria».

Bobo Sirboni è un poliziotto abile. Lo dimostra risolvendo nel giro di pochi giorni la scomparsa di una donna, uccisa da un figlio mai svezzato che conservava il cadavere dell’amata madre nel capiente congelatore in cantina. Soddisfatto dei risultati voleva dedicare tutto il suo tempo libero a corteggiare l’ispettore capo Lella Camandula, un trionfo di femmina originaria del napo­letano che gli faceva girare la testa ogni volta che la vedeva. Ma dopo la soluzione del caso della donna nel freezer Sirboni, deve indagare sul killer seriale proprio quando la natura amica della Sardegna gli facilitava la tresca amorosa con l’avvenente capa.

Un’inchiesta difficile tanto che il Ministero invia due detective anonimi perché «la diffidenza, la madre saggia della prudenza», rende i sardi sospettosi e poco inclini alle confidenze. La strage assurge a castigo divino perché per il killer le zitelle sono femmine che hanno rinunciato al «crescete e moltiplicatevi» motore propulsore della società secondo la sua patologia e il suo modo d’intendere. Su uno dei cadaveri ha lasciato un rosario e un’immagine della Madonna di Gonare: dopo un fatto intimo disastroso che gli è capitato, sembra dire curatemi, fermatemi. Incalzante e avvincente, il thriller svela le carognate dietro i paraventi del perbenismo ufficiale.

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