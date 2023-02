l’isola vista da dagnoni 

«Il mondo professionistico è particolare, viene richiesto tutto e subito per cui pochi ragazzi riescono ad adattarsi immediatamente a queste dinamiche nuove. La legge di Darwin è quella che conta: spesso non vince il più forte ma chi sa adattarsi meglio al cambiamento. È tutto un modo diverso di intraprendere l’attività, ci sono i procuratori, c’è tutto un mondo attorno ai ragazzi che esaspera tutto. Credo che bisogna tornare con i piedi per terra, tornare alla basi, ripartire con un po’ più di tranquillità e umiltà».

Il presidente Cordiano Dagnoni, accompagnato dal vicario Carmine Acquasanta, ha rappresentato la Federazione Ciclistica Italiana alla festa organizzata a Cagliari dal Comitato Regionale per premiare e celebrare gli atleti (quasi tutti Master) che si sono distinti negli ultimi tre anni. All’Holiday Inn, ospite d’onore, applauditissimo, Fabio Aru.

Presidente Dagnoni, cosa significa la sua presenza a Cagliari?

«Tra i miei obiettivi, anche durante la campagna elettorale, c’era l’impegno di sostenere le regioni del Sud e quelle in cui il ciclismo ha meno possibilità di crescita. Nonostante un consiglio federale che all’inizio vedeva la presenza di sette lombardi su undici, l’impegno in questa direzione è stato forte. E questa è la dimostrazione che il consiglio e io in primis siamo vicini a questi territori. La Sardegna, con il presidente Stefano Dessì e tutto il suo consiglio, sta dando grande dimostrazione di dinamicità e siamo qui a prenderne atto e sostenere questa realtà».

Con le gioie per i successi su pista, ci sono i dolori: i giovani professionisti che abbandonano. Lo vivete come un problema?

«Il mondo professionistico è particolare, viene richiesto tutto e subito per cui pochi ragazzi riescono ad adattarsi immediatamente a queste dinamiche nuove. La legge di Darwin è quella che conta: spesso non vince il più forte ma chi sa adattarsi meglio al cambiamento. È tutto un modo diverso di intraprendere l’attività, ci sono i procuratori, c’è tutto un mondo attorno ai ragazzi che esaspera tutto. Credo che bisogna tornare con i piedi per terra, tornare alla basi, ripartire con un po’ più di tranquillità e umiltà».

La Sardegna ha un problema: a 19 anni un atleta o è in grado di andare a correre con gli Under 23 della Penisola, che vanno molto più veloci, o è costretto a correre con i Master.

«Ne parlavo con Fabio Aru: la vocazione di regioni come la Sardegna è quella di promuovere un ciclismo giovanile e fare in modo che i ragazzi possano andare nelle altre regioni per fare l’attività di vertice».

E se uno non è in grado ma vuole correre un ciclismo dilettantistico di livello un po’ più basso?

«La Sardegna non è pronta per sostenere l’attività per tutta la stagione, con un certo numero di gare. Arrivare sino agli Allievi e agli Juniores è fattibile, poi bisogna avere il coraggio di decidere cosa fare della propria vita».

La promiscuità Juniores- Under 23 è una possiblità?

«Assolutamente, è una soluzione».

Il velodromo di Quartu sarà ristrutturato: ne ha parlato con il presidente Dessì?

«Gli impianti sono fondamentali per la promozione, per le famiglie diventa sempre più impegnativo penare di mandare i ragazzi su strada, perciò qualsiasi impianto, una pista da bmx o un velodromo che per la Sardegna sarebbe tanto è auspicabile per portare i ragazzi in un ambiente protetto a fare l’attività. Per cui ben venga questa ristrutturazione e più in fretta possibile».

