L’Isola vende 1.300 ettari di terreni 

Un pezzo di Sardegna è in vendita al miglior offerente. Ismea apre per l’ottava volta la Banca Nazionale delle Terre Agricole offrendo agli imprenditori interessanti appezzamenti di terreno inutilizzati e pronti a vivere una seconda vita produttiva. Nell’Isola sono 1.306 ettari suddivisi in 51 lotti: 7 nell’area della Città metropolitana di Cagliari (158 ettari), 23 nel Sud Sardegna (521 ettari), 3 nell’Oristanese (77 ettari), 16 nel Sassarese (509 ettari) e 2 nel Nuorese (42 ettari).

Il patrimonio

Complessivamente, in tutta Italia, saranno messi a disposizione oltre 14mila ettari di terreni, corrispondenti a circa 571 potenziali aziende agricole, per un valore complessivo a base d'asta di oltre 180milioni di euro. In questo modo Ismea valorizza e rimette in circolo il proprio patrimonio fondiario, offrendo nuove opportunità di investimento nel settore agricolo, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Un provvedimento, questo, in linea con le direttive del governo Meloni e del ministero dell'agricoltura, per avere sempre più terra a disposizione di chi la voglia coltivare, nonché una delle funzioni principali di Ismea

I numeri

I terreni sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una forte concentrazione nel Mezzogiorno: dopo la Sicilia che raccoglie da sola il 40% delle superfici all'asta e la Toscana con l'11%, seguono Sardegna e Calabria (9% ciascuna) e Puglia (7%), prima di Umbria, Emilia-Romagna e Lazio. Tra le principali novità di questa edizione la riduzione dei tempi di trasmissione delle manifestazioni di interesse, da 90 a 30 giorni e del periodo di presentazione delle offerte economiche, da 45 a 30 giorni. L'altra riguarda i giovani agricoltori che beneficiano del pagamento rateale sul prezzo di vendita dei terreni. È stata inoltre estesa la platea dei beneficiari under 41 favorendo l'ingresso di nuove generazioni nel settore agricolo. Come nelle precedenti edizioni, la Bta si compone di un lotto permanente, per il quale è possibile presentare un'offerta in qualunque momento dell'anno e uno periodico, con una procedura scandita in due fasi all'interno di una finestra temporale; nel dettaglio, il lotto permanente comprende 386 terreni, mentre il periodico 85 terreni, di cui 32 al primo tentativo di vendita, 61 al secondo e 92 al terzo. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al 19 novembre.

