L’Isola trionfa nelle tavole del mondo 

Il settore agroalimentare colonna nell’economia italiana e sarda. A dirlo sono i dati 2022 grazie a una crescita nell’export del 17% e un valore di 61 miliardi di euro. La Sardegna non sta certo in panchina e si dimostra ancora una volta protagonista. Sono più di 20 infatti le aziende sarde che hanno partecipato a TuttoFood, fiera tra le più importanti del settore, dall’8 all’11 maggio con 2.500 espositori e oltre 800 buyer provenienti da tutto il mondo.

Riscatto

Questi in soldoni i numeri che hanno raccontato un Paese con voglia di riscatto dopo anni difficili e che ora cerca di uscire dalla crisi puntando sulle eccellenze della terra, sulla qualità del lavoro e sul Made in Italy anche a tavola. «Il prodotto italiano è un brand che funziona, e ciò significa che anche le aziende sarde hanno la necessità di andare fuori e farsi conoscere», ha confermato Pietro Masini di Tipico, che cerca di portare avanti un simbolo tutto italiano, quello del tiramisù, con i suoi savoiardi di Fonni. Tanti gli stranieri negli stand dei prodotti sardi. Quello dell’olio, ad esempio: «Per l’80% sono state visite fatte con operatori esteri», ha spiegato Pasquale Manca dell’azienda San Giuliano. O quello del formaggio. «Ci sono tantissimi operatori esteri, soprattutto da Africa e paesi arabi, un mercato a cui puntiamo tantissimo, perché abbiamo la certificazione Halal», racconta Alessandra Argiolas dell’omonimo caseificio.

Obiettivi

Esportazioni, fatturato e sostenibilità sociale. Elementi che convergono in un unico disegno di crescita territoriale. Maria Cristina Manca, direttore operativo di Arborea, lo spiega bene: «Progettiamo un importante piano industriale, restando ancorati ai valori fondanti della nostra identità, soprattutto quello della cooperazione, con grande responsabilità verso i soci per ridare fiducia al comparto e ai nostri allevatori». Perché quello del latte è un settore delicato. Lo sa anche Gianni Maoddi, presidente del Consorzio del Pecorino Romano: «È un momento favorevole, che dà una boccata di ossigeno ad un comparto che ha sofferto» ammette. Persone e prodotti. «Spetta a noi fare sistema e prendere per la gola il consumatore. Quello che è riportato in etichetta corrisponde alla nostra cultura e alla nostra tradizione. No ai cibi sintetici creati in laboratorio», conclude Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna.