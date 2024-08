L’Isola trionfa al Palio di Siena 

In piazza del Campo, al palio di Siena, trionfa la Lupa, trionfa la Sardegna e ancora una volta trionfa il Marghine, col silanese Dino Pes, "Velluto", con il cavallo "Benitos". Ha vinto quindi il fantino più anziano con i suoi 44 anni, nato a Silanus nel dicembre del 1980, che porta al successo Benitos, un cavallo anglo-arabo, esordiente, allevato dai fratelli Chessa di Orune. Dino Pes porta al successo la Lupa, che non vinceva da sette anni e fa gioire il piccolo centro del Marghine. Lo stesso "Velluto" non gareggiava al Palio addirittura da sette anni. Ancor prima aveva trionfato 2 volte al Palio di Legnano e una volta al Palio di Asti. Al traguardo ha sollevato in aria il frustino, mandando in visibilio il pubblico, prima di venire sommerso dai sostenitori della contrada, ma anche da tanti sardi, che si sono riversati nella pista di piazza del Campo per portarlo in trionfo.

Partenza sofferta

Dopo tanti allineamenti falliti, dopo tre quarti d'ora di attesa, Dino Pes su Bentos ha preso subito la testa della corsa, inseguito, vanamente, dalla Selva che ha avuto in sorte Tabacco, cavallo vincitore a luglio, questa volta montato dal debuttante Andrea Sanna e dall'Oca, rappresentata dal sindiese Carlo Sanna, "Brigante", che ieri era in sella ad Ares Alce, poi sorpassato dalla Chiocciola del binomio Giuseppe Zedde- Comancio. Il Palio di Siena ha confermato tutta la sua spettacolarità, facendo soffrire, all'interno della piazza del Campo migliaia di spettatori, giacché si è dovuto aspettare ben tre quarti d'ora prima della partenza valida. Un successo che segna la prima vittoria di Velluto nella storica manifestazione senese, trentottesimo titolo per la contrada della Lupa, ponendo fine a un’attesa di sei anni dall’ultima vittoria avvenuta il 16 di agosto del 2018. Con questa vittoria, Dino Pes si afferma tra i grandi fantini della tradizione senese, rendendo questo giorno memorabile non solo per lui, ma anche per i sostenitori della contrada.

Prima volta

Mai un palio vinto alle spalle. Il compito di Dino era di frenare la contrada nemica e favorita, l'Istrice. Velluto ha quindi fatto di più. Prima ha battagliato tra i canapi contro il fantino rivale dell'Istrice e plurivittorioso Giovanni Atzeni "Tittia", poi ha colto la mossa perfettamente e ha condotto in trionfo il cavallo Benitos. Dino Pes, silanese autentico, il più giovane di tre fratelli, proprio a Silanus ha mosso i primi passi anche con i cavalli. Ha iniziato la sua carriera da fantino nella penisola, nel 2000, esordendo nel Palio di Siena, con la contrada della Giraffa. In quella edizione, (ma anche in quella dell'anno successivo), ha fatto diverse corse, col tentativo di farsi un nome. La sua carriera ha continuato a svilupparsi nel corso degli anni, con la partecipazione a diversi pali, compreso quello di Siena.

Figlio d’arte

Dino Pes proviene da una famiglia appassionata di cavalli, da considerarsi un figlio d'arte. Il padre, Totore, ex autotrasportatore, ha sempre gareggiato nelle varie manifestazioni legate alle feste paesane. «Sono orgoglioso di mio figlio. Meritata la sua vittoria - dice il padre - per questo stiamo festeggiando. Per la mia famiglia, per Silanus e per l'intera Sardegna, questo è un giorno importante». La loro abitazione, del corso Vittorio Emanuele, ieri sera è stata invasa da centinaia di persone. Subito dopo il Palio la gente è uscita per strada, con cortei di auto, fuochi d'artificio, canti e balli e quanto altro. Il sindaco Gian Pietro Arca: «Dino Pes, semplicemente meraviglioso. Orgoglioso il popolo silanese, che oggi festeggia con te e per te».

