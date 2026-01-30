VaiOnline
I numeri.
31 gennaio 2026 alle 00:36

L’Isola trainata da turismo e servizi 

Turismo e servizi salvano l’economia della Sardegna, la cui crescita nel 2025 ha dato segnali di lenta ripresa: +0,92%, appena sotto la media nazionale (+0,96%). Secondo un’analisi dell’Ufficio statistiche della Camera di commercio di Sassari, il tessuto produttivo isolano dimostra una resistenza inedita, pur con bassa natalità aziendale. Il saldo positivo di 1.521 imprese non è per un boom di nuove iscrizioni (minimo storico, 7.766), ma per la drastica frenata delle chiusure. Cessazioni non d’ufficio in calo a 6.245, fra i dati più bassi dell’ultimo quinquennio.

L’analisi settoriale dell’economia sarda rivela che il traino è il terziario. In crescita i servizi: +3,3% (+898 imprese), grazie ad attività professionali, immobiliare (+5,8%) e servizi alla persona. Anche il turismo consolida la sua posizione (+1,6%). In affanno il commercio, che perde 677 unità (-2%), il settore primario e manifatturiero (entrambi -1,3%).

«I dati 2025 ci consegnano l’immagine di un’economia sarda capace di difendere il proprio perimetro produttivo: la sfida per il futuro è trasformare questa capacità di resistere in nuova voglia di intraprendere», commenta Stefano Visconti, presidente Camera di commercio di Sassari.

