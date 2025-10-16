VaiOnline
Aerospazio.
17 ottobre 2025 alle 00:30

L’Isola tra le stelle punta all’eccellenza 

Progetti e innovazione, la Sardegna si candida a un ruolo strategico 

La Sardegna, tra le stelle, c’è già. E da tempo si candida a diventare polo strategico per l’economia spaziale europea. Dal Sardinia Radio Telescope dell’Inaf all’ASI Space Center, dai centri di ricerca universitari alle start up del Distretto aerospaziale che punta ad attrarre fondi europei e capitali privati. Nella grande vetrina del Festival dell’Aerospazio, in corso al Museo Archeologico di Olbia, a parlare è il futuro. L’attenzione è soprattutto ai giovani; nella terza edizione, ideata e organizzata da Astec ( con Regione, Comune e Cipnes) sono stati invitati a conoscere le molteplici opportunità di un’economia in ascesa.

Boom di presenze

Oltre 1500 richieste di partecipazione dalle scuole sarde, la manifestazione è scesa in campo con ben 101 laboratori didattici e 11 conferenze. «Ai giovani dico che è il momento giusto per investire in conoscenza – afferma Giacomo Cao, presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna - sappiate che c’è la possibilità della creazione di uno specifico corso di laurea in Ingegneria aerospaziale e corsi per la formazione di manutentori aeronautici. Nel futuro si può immaginare di poter lavorare nel settore dell’aerospazio».

Investimenti

La spinta viene dai progetti. «Parto dal tema degli investimenti – spiega Cao – dicendo che il Distretto aerospaziale sta cercando di trovare risorse per i propri progetti, nell’ordine di 300 milioni di euro in 7-8 anni, con l’obiettivo di raggiungere Marte e rilasciare un satellite con analizzatore di polveri per poi riuscire a raggiungere la superficie del Pianeta Rosso con due pilot. Uno sarà un drone, con l’obiettivo di dimostrare che sulla superficie marziana possiamo realizzare elementi strutturali». Il Festival per spiegare che lo spazio è parte integrante della nostra vita. «Sta diventando una dimensione come mare, terra o aria e una risorsa da utilizzare per la nostra vita sulla Terra», afferma Vincenzo Giorgio, ad di Altec e vice presidente di Thales Alenia Space. Buona parte del piano terra del Museo è dedicato all’area espositiva, tra ricerca, impresa e istituzioni. «Il messaggio è che in Sardegna si può fare eccellenza – porta la sua esperienza Alberto Piras, responsabile gestione stabilimento Space Propulsion Test Facility di Avio a Perdasdefogu - Come fa Avio. Noi testiamo motori di nuova generazione, che equipaggeranno i lanciatori spaziali, a ossigeno e metano, completamente green».

