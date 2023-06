L’Isola torna in Serie A «Un sogno, grazie Ranieri» 

«Serie A, Serie A, Serie A». I 4.500 della Fiera esplodono dopo un’ora e mezza di tensione. Dalla possibile delusione alla gioia incontenibile in una frazione di secondo. La sliding door è la zampata di Pavoletti: «Ormai non ci credeva più nessuno, la partita era quasi finita», urla Giulia Pusceddu, arrivata da Sanluri per vedere la partita insieme a tre amiche.

Abbracci, mulinelli di sciarpe, bicchieri di birra che volano in aria: il variegato popolo rossoblu che si è dato appuntamento davanti al maxischermo allestito dal Comune in mezzo ai padiglioni del quartiere fieristico comincia a festeggiare. Proprio quando le speranze stavano per finire. Luca, 10 anni, piange di felicità: all’ultima promozione aveva appena tre anni, «questa è la prima che ha vissuto, ha cominciato a seguire e tifare il Cagliari da poco», racconta il padre.

La serata

La marea rossoblù è arrivata alla spicciolata: i primi hanno varcato i cancelli della Fiera poco dopo le 18, il sole è ancora alto ma c’è da prendere il posto davanti allo schermo. Per smorzare la tensione – e la fame – pizzette e panini con salsiccia e cipolle. Quando lo speaker annuncia la formazione del Cagliari qualcuno sentenzia: «Senza Nandez è dura». Già, ma c’è Luvumbo. Nei primi minuti della partita è lui a far vibrare la folla. A ogni spunto dell’angolano salgono i decibel. Il gruppo in prima fila si scalda: «E dai Casteddu facci un gol». Cantano come se fossero in curva. Ma l’urlo si strozza quando Deiola manda fuori di poco.

Le facce

In mezzo alla calca ci sono solo maglie rossoblu, i nomi stampati sulla schiena attraversano almeno un decennio: Zola, Nainggolan, Pisano. E Pavoletti. Proprio lui: «Tutti avrebbero scommesso su un gol di Lapadula, invece ha segnato Pavo, tra l’altro di piede e non di testa. Ma non importa chi ha buttato la palla dentro, l’importante è aver vinto. Così, negli ultimi minuti, è ancora più bello. Se fossimo andati in vantaggio prima avremmo rischiato di soffrire per tutta la partita», sorride Simone Cadelano.

I meriti del mister

Da Bari, dove il Cagliari raggiunse la certezza matematica di risalire in Serie A nel 2016 – dopo una cavalcata che lo portò a vincere il campionato di B, con Rastelli in panchina e Joao Pedro in attacco –, fino a Bari. Un’altra promozione, sempre al San Nicola.

«Il merito del trionfo è tutto di Ranieri. Quando è arrivato eravamo all’undicesimo posto, ha preso una squadra molle e poco motivata e l’ha fatta risalire in classifica, fino alla vittoria di stanotte. Se ci ripenso sembra un sogno», dice Tania Frau mentre il serpentone rossoblu lascia la Fiera per trasferirsi in strada. Direzione piazza Yenne. Un fiume di auto si muove a ritmo di clacson. In via Roma sale l’urlo al semaforo: «Serie A, Serie A, Serie A».

RIPRODUZIONE RISERVATA