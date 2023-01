L’Isola sulla cresta dell’onda 

C’è un pezzo della Sardegna che produce reddito al Boot di Dusseldorf, il più grande salone della nautica in Europa, 1.500 espositori provenienti da sessanta nazioni, ospitati in diciassette padiglioni che coprono un’area equivalente a trentuno stadi di calcio. Il salone, aperto sabato scorso, si chiuderà domenica. Non è una fiera come le altre ma è l’equivalente della Borsa del turismo con la differenza che la Bit promuove posti letto e il Boot di Dusseldorf mette in vetrina i posti barca. Certo non mancano le vendite di imbarcazioni, catamarani, gommoni e yacht di lusso.

Il grande ritorno

Il salone di Dusseldorf riparte in grande stile, dopo aver saltato le ultime due edizioni a causa della pandemia e già nelle prime giornate c’è un enorme afflusso di visitatori: l’industria nautica italiana è tornata sopra i sei miliardi di fatturato e il trend è in forte crescita. Gli espositori italiani sono 137, presenti le istituzioni tra cui la Regione sarda con un suo stand dove ha accolto alcuni cantieri dell’Isola. Confindustria nautica è presente per testimoniare l’eccellenza del made in Italy e per promuovere la prossima edizione del Salone nautico di Genova che si terrà a settembre. Marina di Olbia Yachting services e Marina di Porto Rotondo sono le punte di diamante dei porti della Sardegna in vetrina al salone di Dusseldorf.

Contratti e vendite

«Il mercato tedesco è davvero importante perché ci consente di riempire i posti barca nei mesi invernali», spiega Pierluigi Ticca, direttore del Marina di Olbia. «Capita sempre più spesso di chiudere un contratto di ormeggio con tedeschi o inglesi per dieci mesi, escludendo luglio e agosto. Così in estate possiamo sfruttare i posti liberi per gli italiani o per chi si trova in transito». All’ingresso del padiglione che ospita il Marina di Olbia c’è un enorme plastico: «Il nostro è un Marina resort. Tra gli ospiti abbiamo chi si trattiene un mese o di più, ma anche chi è in transito; siamo avvantaggiati dal fatto che il nostro Marina si trovi a soli tre minuti di auto, due chilometri a piedi dall’aeroporto».