L’Isola sul podio di Sanremo Junior: Maria Sofia e Matteo sulla scia di Gaia 

La Sardegna sul podio in due festival della canzone italiana. La quindicesima edizione di Sanremo Junior si è svolta tra febbraio e marzo nel teatro dell’Opera del Casinò della rinomata cittadina ligure ed è stata vinta dalla quattordicenne sarda Gaia Deiana.

Ma la giovane quartese non è stata la sola ad arrivare in finale: con lei hanno portato alta la bandiera sarda anche la tredicenne Maria Sofia Corona di San Sperate, vincitrice del premio Comitato, e l’undicenne Matteo Trullu di Decimomannu, già alla terza partecipazione a Sanremo Junior.

Il secondo concorso musicale è Note in radio, tenutosi ad Ascoli Piceno il 9 marzo. Qui è stato Matteo a salire sul podio della categoria ragazzi con l’inedito “Un minuto di baccano”, cantato insieme al siciliano Pietro Villari, conosciuto a Catania in sala di registrazione. I due giovanissimi si sono aggiudicati i premi Note in radio, Miglior testo e Miglior presenza scenica. Sofia, dal canto suo, ha vinto il premio Miglior interpretazione del pezzo con “Io vorrei le mie favole (a lieto fine)”.

Voce d’oro

Lei ha maturato la passione per la musica ascoltando i dischi del padre e iniziato a studiare canto lirico all’età di 4 anni. Soprannominata “voce d’oro”, frequenta l’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di San Sperate e nel contempo unisce il canto allo studio del pianoforte e del flauto traverso. Ha fatto parte del piccolo coro di San Sperate e con il coro dell’Antoniano ha partecipato a due Zecchino d’Oro e cantato al cospetto di Papa Francesco. Ha avuto modo di partecipare a svariate competizioni nazionali e internazionali vincendo all’Oldies Song a Bucarest, arrivando in finale a L’Usignolo d’Oro a Modena e partecipando allo show televisivo Romania Got Talent in quanto figlia di madre rumena. In questo fine settimana ha preso parte a uno spettacolo presso l’ambasciata rumena a Lucerna, in Svizzera, come membro della federazione sportiva di musica artistica Fams.

Rockband

Matteo è un cantante polistrumentista e si sente un decimese Doc. All’età di 6 anni ha iniziato a suonare la chitarra elettrica e ha fatto parte del corso sinfonico di San Sperate con il quale, anche lui, ha cantato per Papa Francesco. Oggi suona e canta in una rockband e studia pianoforte all’indirizzo musicale della Pascoli-Nivola di Assemini.

I suoi cantanti preferiti? Bruno Mars, Guns N’ Roses ed Elvis. Da grande sogna di fare il cantante, ma frequenterà sia il Conservatorio di musica che il liceo scientifico. Intanto il suo più grande fan è il fratellino Andrea che lo segue sempre nei suoi spostamenti senza mai annoiarsi.

Ottimi risultati in campo nazionale dunque per due giovani che non sono figli d’arte.

