L’Isola spazzata da venti a 130 all’ora 

Raffiche di vento fino a 130 chilometri all’ora ieri hanno messo in crisi la Sardegna. I Vigili del fuoco hanno fatto gli straordinari da Porto Torres a Cagliari, passando per Nuorese, Oristanese e Sulcis. Decine gli interventi, soprattutto per alberi spezzati dalla forza del vento. Ma non sono mancati incidenti stradali ed enormi disagi nei collegamenti marittimi, sia quelli con lo Stivale che con le isole minori, che hanno registrato forti ritardi e addirittura cancellazioni. Tuttavia, l’allerta meteo proseguirà anche oggi, anche se l’intensità delle folate dovrebbe attenuarsi nel corso della serata.

Il Capoluogo

Il Comune di Cagliari ha avviato un piano di emergenza per evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza ordinando la chiusura di parchi e i cimiteri, sottolineando che la situazione di allerta era stata anticipata da un bollettino della Protezione Civile regionale che indicava la criticità fino a oggi. «I parchi e i cimiteri resteranno chiusi sino al cessare dell'emergenza. Restano aperti, sotto costante monitoraggio, il Parco della ex Vetreria di Pirri e il Giardino sotto le mura», ha chiarito una nota ufficiale. Per le stesse ragioni il sindaco ha deciso anche la chiusura della Galleria Comunale d'Arte. In mattinata traffico in tilt al Poetto per la caduta di un lampione sulla carreggiata, mentre nel giardino di una scuola elementare un grosso albero è collassato a terra.

Hinterland

A Quartucciu i problemi sono stati soprattutto a carico delle luminarie natalizie. L’albero del parco “Sergio Atzeni”, in via Pertini, è caduto sotto le forti raffiche che hanno spazzato anche addobbi e le decorazioni.

«Non so se riusciremo a ripristinarlo prima del Natale», fanno sapere dal Comune, «purtroppo il maltempo non è prevedibile, non ci aspettavamo che il vento, a cui poi noi sardi siamo abituati, potesse addirittura piegare una struttura di questo tipo».

Sarrabus, Sulcis e Oristano

Nelle prime ore del mattino a San Vito sulla statale 125 un autocarro diretto a Tortolì non ha potuto evitare un cartello stradale divelto dal vento. L’impatto ha distrutto la cabina del mezzo lasciando fortunatamente l’autista illeso. Poco dietro però una berlina con a bordo due infermiere ogliastrine non ha potuto evitare i detriti sparsi per la carreggiata riportando danni a carrozzeria e motore.

A Oristano rischiava invece di avere la peggio il Babbo natale illuminato in piazza Roma, diventato da settimane attrazione per grandi e bambini.

A Sant’Antioco disagi al traffico per la caduta di un albero nel ponte all’ingresso della cittadina

Traghetti

Le prime burrasche invernali e il forte vento hanno messo a dura prova anche il sistema dei collegamenti marittimi nel nord ovest della Sardegna. Le raffiche di vento con mare forza otto e onde alte fino a sette metri hanno sconsigliato la navigazione. Allo scalo marittimo di Porto Torres, dove a causa del maltempo il porto turritano è rimasto deserto: cancellata la corsa della nave merci della compagnia Grimaldi, l’eurocargo Sicilia, proveniente dallo scalo di Genova. Il traghetto della compagnia Tirrenia diretto a Porto Torres è stato dirottato nel porto di Olbia. Tutto il traffico marittimo tra Portovesme e Carloforte è stato dirottato verso lo scalo di Calasetta, con gli stessi orari. Infine, oggi è previsto un ritardo notevole dell’arrivo nel nord dell’Isola delle navi Cruise Barcellona e Cruise Roma di Grimaldi Lines provenienti dagli scali di Civitavecchia e Barcellona.

RIPRODUZIONE RISERVATA