«L’Isola si spopola? Bisogna recuperare la speranza» 

Prima di concentrarsi sulle domande chiede del funerale di Gigi Riva e quando apprende che c’erano trentamila persone, elogia il tributo della comunità al mito appena scomparso. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha a cuore il concetto di comunità e lo mette in evidenza anche rispetto alla figura dell’uomo simbolo dello scudetto rossoblù, che in Sardegna ha trovato la sua di comunità. «Una cosa non da poco», dice. «Credo sia stato un bel momento questo stringersi intorno a Riva e alla famiglia e l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Baturi, rientrato in città proprio per i funerali, sentiva molto l’importanza della giornata. Dovevamo stare insieme, ma poi è partito per stare con la sua comunità». Parole che già descrivono la figura di don Matteo Zuppi, così lo chiamano quasi tutti nella sua Bologna, la sede della diocesi che presiede, anche dopo la sua ascesa alla carica di presidente della Cei e al porporato che gli ha dato Papa Francesco, nominandolo cardinale.

Lei è figlio di un giornalista e sarà a Cagliari domani mattina a parlare di etica dell’informazione e rapporto tra generazioni.

«Ho avuto un papà innanzitutto buono, che ha dedicato la vita alla comunicazione. Il suo giornale era l’Osservatore della Domenica, il settimanale dell’Osservatore Romano. A differenza del quotidiano, che aveva una forma molto austera, classica, poco comunicativa e di contenuto, senza foto e molto densa, l’Osservatore della Domenica era il contrario, con un’informazione molto più diretta, con tante foto, con la preoccupazione di rendere accessibili a tutti i contenuti. Poi mio padre era anche fotografo e quindi usava pure lo straordinario strumento delle immagini. Tutto questo mi ha aiutato tanto nella crescita, facendo sentire vicina l’attenzione per i contenuti, non banalizzati o impoveriti ma resi accessibili a tutti. A volte possiamo pensare che le cose complicate siano più intelligenti! No: forse significano solo che non abbiamo capito e spiegato!».

E cosa dirà sull’etica dell’informazione?

«L’informazione ha due rischi: piegarsi all’interesse di alcuni oppure all’interesse del lettore, senza dargli i necessari strumenti di comprensione. Quando l’informazione è funzionale all’interesse è disinformazione, perché non si aiuta il fruitore ad avere gli elementi per capire. È fondamentale che l’informazione aiuti alla consapevolezza, sconfigga l’ignoranza ed eviti la polarizzazione, che fa credere di avere capito perché ti schieri. È uno dei rischi maggiori che stiamo vivendo, pericoloso moltiplicatore di pregiudizi e ignoranza».

Cosa pensa della nomina di padre Paolo Benanti, francescano, a responsabile del Comitato per l’intelligenza artificiale: perché un religioso e non un laico?

«Lui è stato scelto non in quanto religioso ma per la competenza, altrimenti sono sicuro non avrebbe accettato l’incarico. Non è l’abito che fa il monaco (ride, ndr), è stato scelto per la competenza, tanto che lui aveva già incarichi internazionali molto prestigiosi. Benanti unisce la laicità, molta competenza tecnica e anni di preparazione, a quello che è indispensabile nell’affrontare un tema come l’intelligenza artificiale, che è l’etica. Anche gli stessi detentori dell’intelligenza artificiale, capiscono che è necessaria l’etica. Le grandi multinazionali hanno la possibilità di spegnere delle funzioni creando difficoltà a tutti. Credo che il lavoro di padre Paolo aggiunga questo valore, quello di una competenza etica per creare le regole destinate a disciplinare chi ha tra le mani l’intelligenza artificiale. L’etica non è una questione di appartenenza religiosa, anzi è molto laica. Le motivazioni religiose devono diventare in questo caso laiche, mettendo al centro le persone».

Anche i rapporti tra Stato e Chiesa stanno cambiando, la Chiesa è più presente nella società civile grazie al Papa.

«Penso che la Chiesa debba vivere dentro la storia e quindi l’attenzione alle persone vuol dire entrare nella lettura dei segni del tempo all’interno della condizione umana. Secondo alcuni la Chiesa è irrilevante o condannata all’irrilevanza, io penso che c’è invece un gran bisogno della Chiesa. Di una realtà che non è di parte, se non quella che riguarda la persona: l’unico interesse è la qualità della vita e che le persone siano garantite nei loro diritti. E questo è qualcosa che la Chiesa deve fare con tanta libertà e molta attenzione».

In Sardegna a breve ci saranno le elezioni regionali: non esiste più un partito cattolico ma esistono un ruolo o più luoghi praticabili per l’impegno dei cattolici in politica?

«Certamente la Chiesa non ha alcun riferimento di parte. Prima cosa da sottolineare però è l’importanza del voto. La Chiesa resta molto preoccupata dell’astensione perché vuol dire qualche cosa: la disaffezione dei cittadini per l’esercizio del voto é un indebolimento della democrazia, un sintomo preoccupante che non va sottovalutato. Nessuno deve abdicare a questo diritto, che può diventare potere di pochi. E poi anche la politica é rispondere alle attese e alle necessità delle persone. E ognuno di noi deve scegliere, in coscienza, la persona e l’attenzione per le persone».

Tornando alla Chiesa, mancano le vocazioni. Lei può raccontarci come è stato il suo percorso?

«La mia vocazione è stata legata alla Comunità di Sant’Egidio con cui sono cresciuto quando ero piccolo e mi ha dato una motivazione alla scelta per il sacerdozio, perché è una comunità e non c’è sacerdozio senza una comunità. Non si può essere preti senza legarsi alla vita di una Chiesa, la Chiesa non è virtuale, ci sono legami anche affettivi. Capisco quindi il non avere famiglia perché per me la comunità diventa famiglia».

Cosa fare per affrontare invece il calo delle vocazioni?

«Le comunità diventano più piccole e più vecchie e la Sardegna è una di quelle realtà dove il calo demografico è più accelerato. Questo ci deve preoccupare, vuol dire avere paura del futuro, meno speranze e positività. La risposta è una delle tante questioni che il cammino sinodale della Chiesa dovrà affrontare. Dobbiamo recuperare il gusto della speranza, della vita e non cercare prima tutte le sicurezze. In una stagione di tanto individualismo e solitudine la Chiesa ha la forza di essere comunità non solo per i preti ma con la responsabilità dei laici».

Lei è impegnato nella mediazione delle posizioni internazionali alla ricerca della pace e il Papa non manca mai di pregare e richiamare tutti ai propri doveri in questo senso.

«Vengono al pettine i nodi irrisolti che poi hanno determinato un conflitto e ne sono le cause profonde, quelle che spesso ignoriamo perché siamo sempre sulla cronaca. Quando le situazioni non si risolvono, succede. E poi c’è un indebolimento delle realtà sovranazionali che possono aiutare nella risoluzione dei conflitti ed è molto pericoloso. Una delle scelte che la comunità internazionale dovrà trarre da quello che accade è proprio l’impegno per garantire che le realtà sovranazionali possano favorire la composizione dei conflitti. Ci deve essere un terzo arbitro tra i belligeranti, altrimenti, restano solo le armi e l’uso della forza».

La decisione di rifiutare la donazione di Leonardo, industria che produce anche armi, appare molto intransigente da parte del Papa.

«È coerente con quello che Papa Francesco combatte. Lui vuole evitare l’uso delle armi. È chiaro non è un irenista, ma è un uomo di pace. Possiamo soltanto evitare che ci sia l’uso delle armi e cercare soluzioni pacifiche e quindi va in direzione di quanto detto da lui».

In questi anni, con la sua presidenza e l’impegno dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, che ne è segretario, quali sono i progetti pastorali e sociali della Conferenza episcopale italiana?

«Sono legati a una scelta molto importante della Chiesa italiana che coinvolge tutte le parrocchie e le realtà presenti sul territorio. Dopo due anni di ascolto questo è l’anno del discernimento, cioè di capire cosa dobbiamo fare. È uno scambio tra il mondo laico, la base e i responsabili, un vero confronto che viene dal basso sui problemi che vanno risolti. Un bellissimo esercizio che ha coinvolto decine di migliaia di persone e ci auguriamo che ci dia indicazioni importanti per la soluzione di tanti problemi ma soprattutto per una presenza della Chiesa vicina alla vita delle persone, più viva, che sappia rispondere alle esigenze di tanti, insomma più madre».

Quali sono secondo lei le emergenze del nostro Paese: migranti, povertà, disuguaglianze, sanità? Da cosa bisogna partire?

«Bisogna partire dalle sofferenze, che più di tutte rivelano di cosa c’è bisogno. La Chiesa vuole essere vicina agli anziani, ridurre le diseguaglianze che sono aumentate. Certamente c’è il discorso della speranza e della pace: la guerra è causa di tutte le sofferenze ed è inconciliabile con la vita. E poi se uno pensa per esempio alla sanità è decisivo intervenire anche su questo perché rischiamo di avere poca speranza e poca visione per il futuro. Significa chiudersi, invece bisogna donarsi».

Le settimane sociali della Chiesa che vengono rilanciate saranno un nuovo punto di partenza?

«Senz’altro sono uno dei momenti pensati per raccogliere la presenza della Chiesa e sono molto legati a una doppia visione: sociale e spirituale. Una richiede l’altra ed è l’obiettivo di tanti volontari che si mettono a disposizione di chi ha più bisogno».

