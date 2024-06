L’Isola si ribella all’assalto energetico 

La Sardegna insorge contro la forza del vento incontrollata, le pale eoliche e gli speculatori. Il giorno della protesta, della rivalsa e della sintesi è arrivato. La lotta, iniziata da tempo, avrà la sublimazione popolare dalle 14.30 a Saccargia (ci si arriva dalla 131, dopo aver percorso per un chilometro la Sassari-Olbia), dove il sacro incontra il profano e l’identità prova a fermare una modernità tossica, perché favorisce la crescita economica di pochi.

La giornata

I comitati si stanno organizzando. Da tutta la Sardegna arriveranno per gridare no all’eolico. “È-Vento di Saccargia”: parte dalla basilica della Santissima Trinità di Codrongianos, uno dei gioielli più splendenti del Romanico-Pisano in Sardegna, la chiamata al popolo sardo per difendere il territorio. Come spiegano gli organizzatori nel presentare l’evento, «Saccargia è stata eletta a simbolo di questa r-Esistenza a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha posto gli interessi economici davanti alla protezione del nostro patrimonio culturale e spirituale». Di fatto, per il Governo centrale, a prescindere dalla vicinanza con siti archeologici, è «prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili»: così, ad aprile, è stato respinto il ricorso della Regione ed è, di conseguenza, arrivato il via libera al progetto di ''potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe'' proposto da Erg Wind Energy ed Erg Wind Sardegna. Saccargia è quindi un luogo emblematico delle priorità distorte che questa transizione energetica all’insegna del profitto sta perseguendo: la basilica è infatti minacciata da un enorme impianto eolico.

I contenuti

Sarà una "Giornata del Vento" all'insegna della festa, dell'arte e della riflessione sul valore del nostro patrimonio storico e archeologico, messo in pericolo dall’assalto eolico e fotovoltaico portato avanti dalle multinazionali. L'evento inizierà alle 14.30 (con accoglienza dalle 12) e sarà arricchito dall’esibizione di diversi artisti e da brevi interventi informativi. Tra i relatori: l’antropologo Fiorenzo Caterini, il naturalista Mirko Piras, l’archeologo Domingo Dettori, l’agronomo Maurizio Fadda e la geologa Giulia Cossu. Durante la giornata si esibiranno: Andrea Andrillo, Alberto Balia, Claudia Crabuzza, Marino De Rosas, Dr Drer & CRC posse, Carlo Doneddu, Riccardo Loi, Francesco Piu, Federico Marras, Lorenzo Mazzocchetti, Giancarlo Murranca, Carlo Sezzi, Alessandro Zolo e altri ancora. Non solo musica, però: spazio a un’area per i più piccoli con le marionette di Nadia Imperio, le storie di Elena Cannas e Caterina Civai e i giochi di Tricirco animazione.

I comitati

Ieri i comitati contro l’assalto energetico, in un comunicato, hanno criticato l’operato della Giunta: «Apprezziamo la disponibilità al dialogo della presidente Todde che, nel lungo confronto di giovedì, ci ha permesso di approfondire molti aspetti e comprendere la strategia da loro messa a punto sulla vertenza energia», è scritto nella nota. «Ma non c'è stata, come dichiarato dalla presidente, nessuna presa d'atto da parte dei comitati che questo percorso sia l'unico possibile. La nostra posizione è infatti esattamente contraria, così come restano in piedi numerosi punti oscuri». In un confronto durato più di tre ore «abbiamo affrontato numerose questioni e dobbiamo purtroppo constatare di essere molto lontani da una soluzione che possa definirsi ragionevole». Nello specifico, allo stato attuale delle cose: «I siti di Barumini e Saccargia sono compromessi perché i progetti di Fer nelle loro prossimità sono stati definitivamente autorizzati. I 6,2 Gw di rinnovabili assegnati alla Sardegna non sono stati argomento di discussione col Governo e non emergono da alcuna analisi dei fabbisogni dell’Isola. Non è stato richiesto al Governo né ottenuto un tetto massimo alla potenza installabile. L'eolico a mare resta fuori dalla competenza della Regione e non è stato messo in discussione. Restano in piedi tutte le oltre 800 richieste di connessione complessive tra fotovoltaico, eolico a terra e a mare per quasi 58 Gw di potenza. Sui progetti già autorizzati e quelli che lo saranno da qui alla pubblicazione delle linee guida non vi potranno essere interventi, salvo cercare un confronto con il Governo per analizzarli uno per uno. Sul Tyrrhenian link non c’è alcuna presa di posizione. Sul metano le versioni della presidente sono discordanti: mentre durante il confronto ha affermato che sarebbe servito per i caseifici (tesi smontata) e per convertire le centrali a carbone, alla stampa ha detto invece che saranno i 6,2 Gw di Fer, che il coordinamento contesta, a essere utili per la sostituzione delle centrali a carbone».

La protesta

Per i comitati «la Sardegna si trova a un bivio e sta rischiando di imboccare una strada senza possibilità di ritorno». Todde si era detta soddisfatta dall’incontro con i comitati: «Abbiamo chiarito che noi non ci stiamo muovendo solo sul decreto nazionale o sul nostro disegno di legge, ma abbiamo intrapreso un percorso dopo avere ereditato tre anni di inerzia». Ora si registra l’intervento della senatrice M5S Sabrina Licheri: «Siamo rimasti spiacevolmente colpiti dal secondo comunicato dei comitati. Nel primo si parlava di incontro positivo e si ringraziava Todde e la Giunta per il lavoro e la chiarezza. Ieri hanno cambiato tono, passando all’attacco».

La diretta

È-Vento di Saccargia sarà trasmesso, dalle 14.30, in diretta su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it. Conducono Franco Ferrandu e Paola Pilia.

