L’Isola si conferma terra di grandi rally 

Il 22º Rally Italia Sardegna che tra il 5 e l’8 giugno sarà il sesto round del Campionato del Mondo Wrc resterà il fiore all’occhiello del calendario motoristico sardo anche il prossimo anno: ma il programma dell’Aci Sport per la stagione 2025, con le tinte tricolori che impreziosiranno le manifestazioni in terra sarda, confermano la crescita del movimento.

Rally e non solo

I 4 rally moderni (Sulcis Iglesiente, Golfo dell’Asinara, Terra Sarda e Nuraghi e Vermentino) saranno validi per la Coppa Rally di Zona e il quarto, basato a Berchidda, anche per il Campionato Italiano Rally Terra. Per il terzo anno consecutivo la manifestazione targata “Rassinaby Racing” vanterà una tripla titolazione: il Vermentino Historicu sarà prova dell’italiano “Rally Terra Auto Storiche” (coef. 1,5) e il Baja Vermentino-Terre di Gallura dell’italiano “Cross Country” (coef. 1,5). Nel 2025 l’Isola ospiterà anche un altro round del Cirt, organizzato da Aci in una delle tappe del Ris Mondiale.

Tra i rally storici brilla il Costa Smeralda di Ac Sassari valido per l’italiano Rally Auto Storiche (coef. 1,5), per il Trofeo Rally Zona 3 e per l’italiano Rally Auto Storiche di Regolarità (categoria 50 e 60). L’Automobile Club turritano, che vanta il primato italiano per gare titolate, firmerà anche la prestigiosa finale nazionale del Campionato Italiano Velocità Montagna con la 63ª Alghero-Scala Piccada e un round di Coppa Italia Regolarità con la Baia delle Ninfe. Tra le salite, la Iglesias-Sant’Angelo resterà nel Civm Nord Sud mentre Tandalò 2025 sarà prova unica del Trofeo Italiano Velocità su Terra. La Rally Arena di Ittiri, intanto, si terrà strette due prove del Tricolore Rallycross (coeff. 2).

Tra gli slalom Loceri sarà round del Campionato Italiano; Guspini-Arbus, Bono e Dorgali del Trofeo Nord e, con Gavoi e Osilo, saranno le prove della Coppa Zona 2. Nel settore Formula Challenge resta il Riviera di Alghero.